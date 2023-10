VIDEO: SaS očakávala v parlamentných voľbách lepší výsledok

Bratislava 1. októbra (TASR) - Strana SaS očakávala v parlamentných voľbách lepší výsledok. Súčasný vývoj podľa jej predsedu Richarda Sulíka naznačuje, že strana získa do šiestich percent hlasov. Zároveň potvrdil, že komunikoval s lídrom Progresívneho Slovenska (PS) Michalom Šimečkom.



"V Liberálnom dome sme už zažili aj veselšie chvíle. Na druhej strane, po tom, čo sa všetko udialo a aké boli za posledných 16, 18 mesiacov turbulentné časy, si myslím, že naši voliči nám dali šancu, ale zároveň dvihli varovný prst, aby sme to robili poriadne. Budeme sa o to snažiť," skonštatoval.



Sulík zároveň verí, že sa strany SNS a Republika nedostanú do parlamentu. Skritizoval aj stranu Demokrati. "Nastúpili do volebného boja s tým, že idú zabrániť tomu, aby prepadol čo i len jeden demokratický hlas, ale presne toto spravili," povedal. Zloženie vlády si nateraz nevie predstaviť. Komunikoval podľa vlastných slov so Šimečkom. "Navzájom sme si gratulovali. Aj my, aj oni sme očakávali lepší výsledok," podotkol.



Podpredseda strany Branislav Gröhling zároveň poďakoval všetkým ľuďom, ktorí sa zúčastnili na voľbách, ale aj voličom SaS. "Budeme s týmito hlasmi narábať zodpovedne, aby sme si získali do ďalších volieb omnoho viac hlasov," dodal. Výsledok mohol byť podľa podpredsedu SaS Karola Galeka aj iný, ak by z volebného boja odstúpili strany, ktoré sa pohybovali pod hranicou zvoliteľnosti.



Člen republikovej rady SaS Marián Viskupič podotkol, že ak bude výsledok strany horší ako ten, ktorý dosiahla v predchádzajúcich voľbách, nedá sa to považovať za úspech. "Ak to bude viac ako 6,22 percenta, tak to bude úspech," doplnil. V prípade, ak to bude možné, je podľa neho cieľom strany vytvoriť koalíciu s hnutím Progresívne Slovensko.