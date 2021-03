SaS oceňuje Matovičovu ochotu odstúpiť, má výhrady k podmienkam

Bratislava 21. marca (TASR) - Koaličná SaS oceňuje ochotu Igora Matoviča (OĽANO) odstúpiť z postu predsedu vlády. Ak by ale viedol niektorý rezort, ponuka šéfa SaS Richarda Sulíka na odchod z vlády by bola bezpredmetná. Nevidí tiež dôvod na odovzdanie jedného z ministerstiev. Odmieta aj návrhy na personálne zmeny motivované osobnou pomstou. Strana trvá na tom, že ak do stredy (24. 3.) nedôjde k dohode, jej ministri podajú demisiu a SaS odíde z vlády. Vyplýva to z nedeľňajšieho stanoviska SaS.



"Všetci už dlhé mesiace vidia, že Igor Matovič nie je spôsobilý viesť vládu a preto žiadame jej rekonštrukciu na pôdoryse dnešnej koalície, ktorá je definovaná v koaličnej zmluve. Preto nevidíme žiaden dôvod odovzdávať fungujúce a kvalitne vedené ministerstvo," uviedli predseda SaS Richard Sulík a podpredsedovia strany Branislav Gröhling a Karol Galek.



Matovičova požiadavka na odchod jeho kritikov Márie Kolíkovej, Juraja Šeligu (obaja Za ľudí), Jany Bittó Cigánikovej a Richarda Sulíka (obaja SaS) z ich postov je podľa Sas dôkazom, že súčasný premiér rieši osobné animozity a nejde mu o krajinu. Ako poznamenali, premiér nepochopil, že príčinou koaličnej krízy je on sám.



Výmena premiéra je podľa SaS kľúčom k dobrej vláde, s lepším manažmentom, komunikáciou a organizáciou. SaS si kladie otázku, či bude vláda fungovať lepšie, ak odídu najlepšie hodnotení ministri.



"Aby som premiérovi uľahčil odchod z vlády, ponúkol som aj svoj odchod z vlády. Táto ponuka stále platí. Ak by však Igor Matovič viedol niektoré z existujúcich ministerstiev patriace OĽANO, moja ponuka je logicky bezpredmetná. Rovnako sme ochotní diskutovať o zámene predsedníctva v zdravotníckom výbore za predsedníctvo v inom parlamentnom výbore," povedal Sulík.



SaS tvrdí, že je za čo najskoršie ukončenie koaličnej krízy, ktoré je podľa nej momentálne v rukách predstaviteľov hnutia OĽANO. Chce sa sústrediť na skutočné problémy Slovenska. "Koaličná kríza sa aj vďaka tomu, že Igor Matovič vyše týždňa mlčal, zbytočne naťahuje a otváraním koaličnej zmluvy by sa predĺžila ešte viac," dodali podpredsedovia SaS.



Igor Matovič (OĽANO) v nedeľu oznámil, že je ochotný odstúpiť z postu premiéra a pôsobiť ako jej člen. Podmienkou je odchod Sulíka (SaS) z vlády, Márie Kolíkovej (Za ľudí) z postu ministerky spravodlivosti, Juraja Šeligu (Za ľudí) z funkcie podpredsedu Národnej rady SR a odstúpenie predsedníčky parlamentného zdravotníckeho výboru Jany Bittó Cigánikovej (SaS).



OĽANO žiada aj nové prerozdelenie ministerských postov, a to striktne na základe výsledkov volieb. "SaS sa teda vzdá jedného z ministerstiev, ktoré jej hnutie OĽANO po voľbách prepustilo na svoj úkor," objasnil Matovič.