SaS: Odchod z funkcie premiéra by mal znamenať aj odchod z vlády

Bratislava 27. marca (TASR) - Jedinou požiadavkou SaS je odchod Igora Matoviča (OĽANO) z funkcie premiéra, čo v slušných spoločnostiach automaticky znamená odchod z vlády. Pre TASR to uviedol hovorca SaS Ondrej Šprlák v reakcii na Matovičove tvrdenia, že SaS nemá ochotu splniť podmienky na vyriešenie situácie.



Strana kritizuje, že ich požiadavka je pre Matoviča dôvodom na vymýšľanie nových funkcií, čo SaS považuje za papalášizmus. "Presun Igora Matoviča zo stoličky premiéra na stoličku vicepremiéra nového vymysleného ministerstva je ako z dažďa pod odkvap. Je zrejmé, že Matovič pri svojej nástojčivej povahe a z dôvodu, že naďalej ostáva šéfom OĽANO, bude novému premiérovi zasahovať do jeho práce a v podstate naďalej bude manažovať chod vlády," tvrdí predseda SaS Richard Sulík.



SaS podotkla, že premiérovi nejde o kompromis, ale o pomstu "čomu nasvedčuje aj jeho požiadavka na odchod všetkých, ktorí si dovolili ho kritizovať. Sme čoraz viac presvedčení o tom, že jeho zotrvanie vo vláde by prakticky žiaden aktuálny problém nevyriešilo".



Strana sa ohradila voči vyjadreniu premiéra, že pred OĽANO, Sme rodina a Za ľudí stojí úloha dohodnúť sa na trojkoalícii. "Hoci prizývajú SaS k večerným rokovaniam, už poobede premiér v statuse oznamuje jeho výsledok. Presne to bol dôvod, prečo sme sa rozhodli na týchto rokovaniach nezúčastňovať," spresnila SaS.