SaS odmieta návrh pri zmenách v sčítaní obyvateľov

Bratislava 1. februára (TASR) – Koaličná strana SaS dôrazne odmieta návrh Štatistického úradu SR, ktorým sa má zo sčítania obyvateľov vypustiť možnosť uvádzania druhej národnosti, a žiada, aby táto možnosť ostala pri sčítaní zachovaná. Konanie úradu bude riešiť aj na pondelkovej koaličnej rade.



"Je absurdné, aby štatistický úrad podľahol politickému tlaku, a to navyše tesne pred začiatkom sčítania. Možnosť prihlásiť sa pri sčítaní obyvateľov aj k druhej národnosti je ústretová k ľuďom, ktorí majú dvojakú národnostnú identitu, pochádzajú zo zmiešaných manželstiev, majú predkov rôznych národností alebo z akéhokoľvek iného dôvodu pociťujú príslušnosť k viacerým národnostiam," skonštatoval poslanec Národnej rady SR za SaS Ondrej Dostál.



Vypustenie možnosti prihlásiť sa pri sčítaní obyvateľov aj k druhej národnosti je podľa SaS navrhované bez dostatočného vecného odôvodnenia tejto zmeny. "Navyše ide o skrátené legislatívne konanie, na ktoré neexistujú žiadne dôvody. Je nemysliteľné, aby štatistický úrad pár dní pred začiatkom sčítania prichádzal s iniciatívnym materiálom na základe podnetov zo strany zástupcov príslušníkov národnostných menšín," uviedla poslankyňa parlamentu a predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. Koaličná strana žiada Štatistický úrad SR, aby upustil od zámeru vypustiť možnosť prihlásiť sa pri sčítaní obyvateľov aj k druhej národnosti a postupoval pri sčítaní obyvateľov podľa vopred schválených pravidiel.



Návrh vypustiť podotázku, ktorá sa týkala druhej národnosti, predložil do pripomienkového konania Štatistický úrad SR, iniciatíva prišla potom, ako minulý týždeň vyzval na takýto krok poslanec Národnej rady SR Juraj Gyimesi (OĽANO). Podľa neho postavené otázky posilňujú asimiláciu príslušníkov národnostných komunít a výsledky môžu byť skreslené. Nesúhlasili s tým však poslanci SaS a Za ľudí. Krok úradu kritizuje aj splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky.



Sčítanie obyvateľov v rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 je naplánované na obdobie od 15. februára do 31. marca.