SaS odmieta prekrúcanie diskusie o rekonštrukcii vlády

Bratislava 3. marca (TASR) - SaS odmieta prekrútenie diskusie o rekonštrukcii vlády na to, že jej nejde o zdravie a životy ľudí. Predseda strany Richard Sulík skonštatoval, že premiér Igor Matovič (OĽANO) citovo vydiera občanov, keď tvrdí, že len jemu ide o záchranu životov. Stanovisko SaS TASR poskytol hovorca strany Ondrej Šprlák. Strana hovorí, že ich kritika stojí na neudržateľnom štýle vládnutia Matoviča a nie na vakcíne Sputnik V.



"Je absurdné, aby sme boli namiesto konštruktívnej diskusie o rekonštrukcii vlády svedkami neustálych útokov a prekrúcania," uviedol predseda strany Richard Sulík. Opätovne uviedol, že premiér svojou rétorikou poštval proti sebe všetkých, od koaličných partnerov, cez prezidentku a odborníkov, až po primátorov a verejnosť. Pripomenul vysoké čísla úmrtí na ochorenie COVID-19. "Igor Matovič však aj teraz citovo vydiera občanov, keď tvrdí, že len jemu ide o životy a všetci sú proti nemu. Nie je to pravda a vie to každý, kto dokáže prijať kritiku či názor druhého," dodal Sulík.



Matovič v stredu po kritike partnerov a výzve Sulíka na diskusiu o rekonštrukcii vlády reagoval tým, že koaliční partneri nasadili Sputnik V ako najťažšiu zbraň na rozbitie vlastnej vlády. Zdôraznil dobrovoľnosť očkovania Sputnikom. Zneužívanie jeho dovozu a svojej prítomnosti na košickom letisku ako dôvod na pád vlády označil za mimoriadne zvláštne.



V koalícii je už dlhšie napätie. Pnutie teraz vyvolal nákup vakcín Sputnik V, ktoré mal vyrokovať premiér s ruskou stranou. Za ľudí a SaS sú proti používaniu vakcíny, ktorá nemá registráciu v Európskej únii.



Za ľudí už prišla o dvoch poslancov, hrozia jej ďalšie odchody. Predsedníčka strany Veronika Remišová nevylúčila ani možnosť rozpadu vládnej koalície. Sulík aj Remišová hovoria o potrebe prijať zásadné rozhodnutia. Požiadavkou SaS je podľa stredajších slov Sulíka otvoriť debatu o rekonštrukcii vlády, predčasné voľby odmieta. Predseda parlamentu a šéf koaličného hnutia Sme rodina Boris Kollár pozval predstaviteľov OĽANO, SaS a Za ľudí v stredu o 17.00 h do Národnej rady SR, aby si sadli za jeden stôl a diskutovali.