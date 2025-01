SaS odmieta prípadnú spoluprácu s Hlasom-SD

Bratislava 1. januára (TASR) - Opozičná strana SaS odmieta prípadnú spoluprácu s koaličným Hlasom-SD. Vyplýva to z vyjadrenia lídra strany a poslanca Národnej rady (NR) SR Branislava Gröhlinga v koncoročnom rozhovore pre TASR.



"Spoločné vládnutie s Hlasom-SD na čele s Matúšom Šutajom Eštokom je pre nás nepredstaviteľné. Neviem si predstaviť, že čo by sa muselo udiať, aby som vôbec uvažoval o tom, že by sme spolupracovali s Hlasom-SD alebo, že by sme s ním išli do vlády," skonštatoval s tým, že to nie je len jeho názor, ale názor predsedníctva aj členov strany.



V prípade, že sa niekto z členov vyjadrí v prospech prípadnej spolupráce s Hlasom, je to podľa Gröhlinga v rozpore s nastavením či myslením jeho osoby aj celej strany.