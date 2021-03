SaS odmieta špekulácie o budúcej spolupráci so stranou Hlas-SD

Bratislava 6. marca (TASR) - Strana SaS odmieta akékoľvek špekulácie o budúcej spolupráci so stranou Hlas-SD, ktorú považuje za prezlečený Smer-SD. Otvorenie diskusie o rekonštrukcii vlády podľa SaS neznamená, že strana chce predčasné voľby. TASR o tom informoval hovorca SaS Ondrej Šprlák.



"Náš cieľ je jasný - musíme postupovať spoločne so všetkými koaličnými partnermi a diskutovať o rekonštrukcii vlády. Štýl vládnutia Igora Matoviča je neudržateľný. Post predsedu vlády patrí OĽANO a my veríme, že dokáže ponúknuť aj ďalšieho premiéra. Jedine tak budeme rešpektovať zloženie parlamentu, ktoré vzišlo z legitímnych volieb," poukázal líder strany Richard Sulík.



Zdôraznil, že nik si neželá predčasné voľby, a pripomenul, že osobne sa s Pellegrinim stretol len v televíznych štúdiách. "Nemám s ním žiadne priame a ani nepriame dohody, nieto ešte dohody o spoločnom postupe v otázke predčasných volieb," dodal Sulík.



V koalícii je už dlhší čas napätie, pnutie teraz vyvolal nákup vakcín Sputnik V, ktoré mal vyrokovať Matovič s ruskou stranou. Koaličné strany SaS a Za ľudí hovoria o rekonštrukcii vlády, pripúšťa ju aj Sme rodina. Koalícia má naďalej rokovať o svojom fungovaní. Jej členovia odmietajú predčasné voľby. V súvislosti s rekonštrukciou vlády sa spomína okrem výmeny premiéra aj zmena ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO). Predstavitelia SaS a Za ľudí sa v stredu (3. 3.) stretli aj s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou.