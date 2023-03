SaS odmieta trestný čin nedostatku zdravotníkov v nemocniciach

Bratislava 8. marca (TASR) - Opozičná SaS nesúhlasí so zámerom zavedenia trestného činu za nezabezpečenie dostatočného počtu zdravotníkov v nemocniciach. Znížil by sa tak podľa nej záujem o prácu riaditeľov nemocníc a skomplikoval prístup k zdravotnej starostlivosti. TASR o tom informoval hovorca strany Ondrej Šprlák.



"Riešeniami situácie nedostatočného počtu zdravotného personálu určite nie sú sankcie, ale výrazne zlepšenie pracovných a platových podmienok a tiež možnosti uplatnenia sa a osobného profesijného rastu. Pomohlo by prekopať vzdelávanie a kompetencie personálu," skonštatovala členka parlamentného zdravotníckeho výboru za SaS Jana Bittó Cigániková.



Zabrániť novému trestnému činu by podľa nej nemuselo byť v našich podmienkach možné. "Jednak je neustále veľmi ťažké nájsť lekárov, sestry či iný zdravotnícky personál a zároveň pacienti niekedy aj zomierajú," dodala.



Rezort spravodlivosti predložil do skráteného medzirezortného pripomienkového konania novelu Trestného zákona. Navrhuje v nej zaviesť nový trestný čin ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti. Jeho spáchanie má spočívať v porušení povinnosti zabezpečiť počet lekárov, zdravotných sestier alebo pôrodných asistentiek, určenej v osobitnom predpise. Potrebné bude dokázať úmyselné zavinenie. Návrh vychádza z memoranda o zlepšení systému zdravotníctva medzi vládou SR a Lekárskym odborovým združením.