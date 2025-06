SaS odmieta vyhlásenia Fica, že SR nepodporí balík sankcií proti Rusku

Bratislava 11. júna (TASR) - Opozičná SaS odmieta vyhlásenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD), že Slovensko nepodporí nový balík sankcií proti Rusku. Tieto vyjadrenia sú podľa strany nezodpovedné a nebezpečné pre dôveryhodnosť v Európskej únii (EÚ) a NATO. TASR o tom informoval hovorca SaS Ondrej Šprlák.



„Fico si z EÚ robí rukojemníka. Vyhráža sa vetom a zároveň sám nič nenavrhuje. Takto sa nespráva spojenec, ale sabotér,“ podotkol poslanec Juraj Krúpa (SaS). Úlohou vlády je podľa strany hľadať alternatívne energetické zdroje, a to z bezpečných krajín. Poukazuje na to, že touto cestou sa vydali aj ostatné členské štáty EÚ.



„Je to čistý cynizmus. Premiér roky nerobil nič a teraz sa tvári, že nás spasí ruským plynom. Je to klamstvo a vydieranie Bruselu, ktoré nás môže vyjsť draho,“ skonštatoval Krúpa. SaS deklaruje, že bude vždy stáť na strane hodnôt, slobody a spolupráce so spojencami. „Sme v EÚ aj v NATO. A Fico sa správa, akoby sme boli bieloruská provincia. Slovensko potrebuje lídra, ktorý rozumie geopolitike, nie premiéra, ktorý papagájuje ruskú propagandu,“ doplnil poslanec. Ficove vyjadrenia o ruských energiách považuje za dymovú clonu pre jeho skutočné politické ciele.



Predseda vlády v utorok (10. 6.) oznámil, že Slovenská republika nepodporí pripravovaný 18. sankčný balík proti Ruskej federácii, pokiaľ jej Európska komisia neposkytne reálne riešenie krízovej situácie, do ktorej sa Slovensko dostane po úplnom zastavení dodávok plynu, ropy a jadrového paliva z Ruska.



Komisia predstavila ďalší balík sankcií proti Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu. Má postihnúť príjmy Ruska z energetiky a vojenského priemyslu. V novom balíku sa navrhuje znížiť cenový strop na ruskú ropu a zakázať obchodovanie so spoločnosťami prevádzkujúcimi plynovody Nord Stream 1 a 2 a s bankami, ktoré sa podieľajú na obchádzaní sankcií. Členské krajiny EÚ začnú o návrhu 18. balíka sankcií rokovať tento týždeň. Na jeho prijatie je potrebný ich jednomyseľný súhlas.