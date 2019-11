SaS odmietla dvojkoalíciu s OĽaNO, pôjde samostatne, potvrdil R.Sulík

Bratislava 26. novembra (TASR) - Opozičná SaS odmietla spojenie s hnutím OĽaNO, aby išli ako dvojkoalícia do budúcoročných parlamentných volieb. Pre TASR to potvrdil predseda SaS Richard Sulík s tým, že strana ide definitívne do volieb samostatne.



"Pozval som pána (Igora - pozn. TASR) Matoviča na nedeľu večer k nám s tým, že som mu navrhol štvorkoalíciu PS, Spolu-OD, OĽaNO, SaS a on povedal, že sa zamyslí, poradí so svojimi ľuďmi. Potom večer, keď prišiel, štvorkoalíciu odmietol, ale navrhol dvojkoalíciu, ktorú sme odmietli," uviedol šéf SaS pre TASR.



Matovič v pondelok (25. 11.) povedal, že prípadnú štvorkoalíciu vníma ako "mačkopsa". "Treba vytvárať uveriteľné koalície," podotkol.



Termín na podanie kandidátnych listín do parlamentných volieb uplynie v nedeľu 1. decembra o polnoci. Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára 2020.