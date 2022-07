SaS odovzdá požiadavky premiérovi budúci týždeň

Bratislava 8. júla (TASR) - Strana SaS odovzdá svoje požiadavky premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽANO) v priebehu budúceho týždňa. Oficiálne ich zatiaľ konkretizovať nechce, známa je len požiadavka, aby líder OĽANO Igor Matovič nebol vo vláde.



"Ako prvý bude s požiadavkami oboznámený premiér," uviedla pre TASR predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. Pripomenula, že na požiadavkách sa dohodli len počas tohto týždňa na mimoriadnej rozšírenej Republikovej rade.



Člen Republikovej rady SaS Marián Viskupič rovnako považuje za prirodzené, že so svojimi požiadavkami oboznámia najskôr predsedu vlády.



SaS počas týždňa vypovedala koaličnú zmluvu a avizovala požiadavku prepracovať ju na základe aktuálnej politickej situácie. Vzhľadom na odchod viacerých členov Za ľudí do klubu SaS tvoria liberáli druhý najsilnejší koaličný klub. Pri rokovaní o novom znení koaličnej dohody by si tak mohli nárokovať aj post predsedu parlamentu.



Aktuálny šéf parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) pre TA3 povedal, že je kedykoľvek pripravený počty poslancov zvýšiť. "Je len na mne, kedy oznámim, že máme troch nových poslancov. Sú nimi Romana Tabák, Ján Krošlák a Jozef Šimko," povedal Kollár pre TA3.