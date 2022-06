SaS opäť prestáva chodiť na koaličné rady, dôvodom sú Matovičove útoky

Bratislava 22. júna (TASR) - Strana SaS opäť prestáva chodiť na koaličné rady. Dôvodom sú pokračujúce útoky od ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Informoval o tom hovorca strany Ondrej Šprlák. Strana reagovala na Matovičove vyjadrenia, podľa ktorých sa mala SaS dohadovať s opozíciou. Premiér Eduard Heger (OĽANO) v utorok (21. 6.) hovoril o návrate strany na koaličné rady. Matovič naznačil, že SaS si hľadá zámienku na dosiahnutie predčasných volieb.



SaS poprela rokovania s opozíciou o hlasovaní o pripomienkach prezidentky. "Útoky Igora Matoviča však neustále pokračujú. Aj z toho dôvodu sa opätovne odmietame zúčastňovať na koaličných radách. Igor Matovič len a len klame a robí to tesne po tom, ako jeho poslanci prelomili veto prezidentky spolu s fašistami," skonštatovala strana.



Matovič na stredajšej tlačovej konferencii vyhlásil, že približne desať ľudí z klubu OĽANO chcelo pôvodne hlasovať za pripomienky prezidentky pri tzv. protiinflačnej pomoci. Dozvedeli sa však, že SaS spravila "komplot" s "fašistami", so Smerom-SD a nezaradenými poslancami pôsobiacimi v Hlase-SD. To podľa Matoviča zmenilo ich rozhodnutie.



"Veľmi ma mrzí prístup SaS, dlhodobo mi to pripadá, že si len hľadajú zámienku, ako dosiahnuť predčasné voľby a čím skôr sa pobratať s Pellegrinim v budúcej vláde," dodal Matovič po tlačovej konferencii. Na otázku, ako chce ďalej vládnuť bez koaličného partnera, odpovedal tým, že OĽANO sa správa zodpovedne, netrucuje, nehádže sa o zem a len SaS stále niečo vetuje.



Rokovania s opozíciou odmieta aj poslanec Za ľudí Juraj Šeliga, ktorý v hlasovaní podporil pripomienky prezidentky. "Žiadne rokovania o pripomienkach pani prezidentky s opozíciou som neviedol o žiadnom spiknutí neviem. Naopak, presviedčal som kolegov z OĽANO, aby vyhoveli vetu pani prezidentky a neriskovali, že ľudia nedostanú nič," napísal na sociálnej sieti.



Premiér sa v pondelok (20. 6.) stretol predsedom Národnej rady (NR) SR Borisom Kollárom (Sme rodina) a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS). Premiér mal Sulíkovi prisľúbiť, že osobné útoky zo strany Matoviča sa skončia.