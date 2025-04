SaS: Opozícia by nemala podporiť vládnu zmenu ústavy

Bratislava 8. apríla (TASR) - Strana SaS vyzýva opozičných poslancov Národnej rady (NR) SR, aby nehlasovali za vládnu novelu Ústavy SR. Obracia sa najmä na poslancov z hnutia Slovensko a KDH. Takisto žiada KDH, aby svoj návrh zmeny ústavy stiahlo, pretože nepomáha spoločnosti. Poslanci za SaS to uviedli na utorkovej tlačovej konferencii.



Poslankyňa za SaS Mária Kolíková pripomenula, že premiér Robert Fico (Smer-SD) prišiel so zmenou ústavy v čase, keď opozícia podala návrh na vyslovenie nedôvery vláde. „Vytiahol kultúrno-etické témy v čase, keď nedokázal čeliť v parlamente odvolávaniu,“ skonštatovala. Novela ústavy z dielne vlády je podľa nej len vymyslený krok prekryť to, že vláda nedokáže ľuďom doručiť výsledky.



„Je nám veľmi ľúto, že zo strany KDH prišiel ďalší návrh, ktorým ide bojovať o túto tzv. kultúrno-etickú tému,“ uviedla Kolíková s tým, že tieto návrhy spoločnosť nikam neposúvajú, ale naopak, ešte viac by tento problém zakonzervovali. Návrh zo strany KDH ide podľa nej ešte ďalej v polarizácii, keď hovorí, že rodičmi sú len matka a otec.



Ondrej Dostál (SaS) odmieta, aby v druhom čítaní prišli do novely ústavy nové návrhy z úplne inej oblasti. Reaguje tak na návrh Hlasu-SD, aby sa v druhom čítaní diskutovalo o téme zrušiť na Slovensku jeden volebný obvod. Otvárať novú problematiku pri novele ústavy, ktorá je v druhom čítaní, by podľa neho malo byť neprípustné.



Vláda chce do ústavy zakotviť dve pohlavia - muža a ženu. Pribudnúť má do nej aj zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Do ústavy sa majú dostať aj podmienky adopcie detí. Rodičia by mali mať podľa návrhu právo rozhodovať o účasti detí na výchovno-vzdelávacom procese poskytovanom školami a školskými zariadeniami, ak je nad rámec štátneho výchovno-vzdelávacieho programu.



KDH navrhuje, aby ústava obsahovala osobitné postavenie rodičov pri výchove a vzdelávaní svojich detí a pri formovaní ich náboženského a filozofického presvedčenia. V ústave by sa tiež malo sprísniť používanie tzv. skráteného legislatívneho konania. Hnutie tiež chce, aby ústava stanovila, že sa po zrušení špeciálnej prokuratúry budú vytvárať osobitné oddelenia na boj s terorizmom, organizovaným zločinom a na boj s korupciou, ktoré budú pôsobiť na celom Slovensku. Do ústavy by sa podľa ich návrhu dostala tiež veta o tom, že na vystúpenie Slovenska z EÚ a NATO treba referendum. Do ústavy chce tiež hnutie zakotviť princíp, že otázky ochrany manželstva, rodiny či morálky nikdy nebudú presunuté na úroveň EÚ.



Kresťanskí demokrati odkázali SaS, že ochrana rodiny a ľudskej dôstojnosti je súčasťou ich programu. „KDH vyzýva SaS, aby sa venovala napĺňaniu svojho volebného programu a rešpektovala KDH ako suverénnu politickú stranu, ktorá získala vo voľbách politický mandát napĺňať svoj vlastný politický program, ktorým je aj ochrana rodiny a ľudskej dôstojnosti,“ uviedol pre TASR komunikačný odbor KDH v reakcii na výzvu poslancov za SaS.