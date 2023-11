SaS: Optimalizácia siete nemocníc by sa nemala posúvať

Bratislava 9. novembra (TASR) - Optimalizácia siete nemocníc by sa nemala posúvať. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedli poslanci parlamentu Jana Bittó Cigániková a Tomáš Szalay (obaja SaS). V súvislosti s avizovanými zmenami k optimalizácii skonštatovali, že treba počkať na legislatívny zámer. Ten by však podľa nich nemal celú reformu odsúvať.



"Optimalizácia siete nemocníc sa nedá odložiť o rok, ona totiž už prebieha, v tomto momente však prebieha živelne," podotkla Bittó Cigániková. Poukázala pritom na to, že niektoré oddelenia pre nedostatok personálu nefungujú kompletne a berú menej pacientov. Nemocničnú reformu nemožno podľa nich oddialiť ani pre termíny, s ktorými počíta plán obnovy a odolnosti.



Poslankyňa by zároveň považovala za chybu, ak by sa odstúpilo od zámeru od nového roka zrušiť pôrodnice, kde sa ročne narodí menej ako 400 detí. "Pôrody sa nezrušia, ony sa len presúvajú z oddelení, ktoré nemajú dostatočné kvality, do takých oddelení, kde kvalita a bezpečnosť je," povedala. Nepresunúť pôrody by podľa Szalaya bolo nebezpečné.



Poslanci zároveň apelujú na ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú (Hlas-SD), aby okrem iného dopracovala vyhlášku o prekladoch pacientov a pokračovala v reforme ambulancií. Dôležité je podľa nich tiež zrealizovať reformu špecializovanej ambulantnej starostlivosti a reformu záchrannej zdravotnej služby.



Niektoré nepripravené veci v optimalizácii však treba podľa ich slov odložiť. Ide napríklad o maximálne čakacie lehoty pri operáciách, ktoré sa majú zaviesť od začiatku budúceho roka. "Odmietame odkladať toto opatrenie o rok, stačí dať niekoľko mesiacov, nech sa dotiahnu veci do konca," dodala Bittó Cigániková.



Dolinková v stredu (8. 11.) avizovala novelu zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti. Vláda by sa ňou podľa jej slov mala zaoberať na najbližšom rokovaní. Informovala, že zmena zabezpečí plynulé pokračovanie nemocničnej reformy, ale za plného rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti vo všetkých nemocniciach na prechodné obdobie. Premiéra Roberta Fica (Smer-SD) požiadala, aby šiel návrh v skrátenom legislatívnom konaní.