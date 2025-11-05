Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
SaS organizuje ďalší pochod za odvolanie šéfa SIS P. Gašpara

.
Na snímke riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Gašpar naďalej odmieta kritiku v súvislosti s nehodou.

Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Opozičná strana SaS organizuje v stredu v Bratislave ďalší pochod za odvolanie riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara. Má voči nemu viacero podozrení v súvislosti s jeho dopravnou nehodou či majetkovým priznaním. Vyčíta mu aj arogantné vystupovanie.

„Zmena nepríde sama — každý z nás pre ňu musí niečo urobiť. Teraz nie je čas len rozprávať, teraz je čas konať. Našou povinnosťou je ukazovať cestu,“ napísala strana na sociálnej sieti.

Gašpar naďalej odmieta kritiku v súvislosti s nehodou. Osobnú zodpovednosť prijme a odstúpi, keď budú existovať zákonné dôvody na jeho odvolanie. Za zákonné dôvody nepovažuje škodovú udalosť, bežnú nehodu. Na kritiku o neuvedení auta, s ktorým havaroval, v majetkovom priznaní reagoval, že vozidlo je registrované na firmu, kde bol pred výkonom verejnej funkcie konateľom a spoločníkom. Podiel v tejto spoločnosti, ako tvrdí, v majetkovom priznaní riadne uviedol.
.

