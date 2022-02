Bratislava 24. februára (TASR) - Strana SaS ostro odsudzuje útok Ruska na Ukrajinu. Ruský prezident Vladimir Putin podľa SaS dokázal, že stojí na strane bezprávia a svojvôle.



"Argumenty o mierovej misii sú absurdné klamstvá. Ostro toto konanie odsudzujeme a stojíme na strane suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny," uviedol predseda SaS Richard Sulík.



Podpredseda SaS a štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Martin Klus hovorí, že tento deň je lekciou pre všetkých politikov, ktorí dlhodobo obhajujú agresiu Ruska. Upozornil aj na narastajúcu hrozbu šírenia hoaxov a dezinformácií.



"Chcem vyzvať všetkých občanov, aby si správy o vojne na Ukrajiny overovali a čerpali z relevantných zdrojov. Ako dokazuje minulosť, Rusko spraví všetko pre to, aby svoje dezinformácie, či už o jadrových zbraniach na Ukrajine alebo iných nepravdách, šírilo aj na území Slovenska," povedal Klus.



Predsedníčka Výboru NR SR pre európske záležitosti Vladimíra Marcinková (SaS) očakáva, že Európska únia a jej lídri budú jednotní v adekvátnej odpovedi Rusku. "Poučení minulosťou majme však na pamäti, že ani tentoraz nemusia ekonomické sankcie stačiť," podotkla poslankyňa. Dodala, že je povinnosťou Únie so Slovenskom na čele, aby držala dvere pre Ukrajinu naširoko otvorené. Nesmie to byť podľa Marcinkovej len fráza, ale presný zoznam krokov, ako tento cieľ naplniť.



Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok oznámil, že rozhodol o uskutočnení špeciálnej vojenskej operácie vo východnej časti Ukrajiny.