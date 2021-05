SaS plne stojí za ministerkou spravodlivosti Kolíkovou

Bratislava 7. mája (TASR) – Strana SaS plne stojí za ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí). Jej vysvetlenia na poslaneckom klube SaS a následne aj na koaličnej rade považuje za dostatočné a plne ju podporuje. Informoval o tom hovorca SaS Ondrej Šprlák.



Kolíková je pre stranu zárukou vrátenia dôvery v právny štát na Slovensku. „SaS sa preto nikdy nepostaví na stranu konšpirátorov zo Smeru, ktorých jediným politickým cieľom je návrat mafie do vedenia krajiny," uviedol Šprlák.



Koalícia rieši opozičný návrh na odvolanie ministerky spravodlivosti. Podporu jej deklarujú poslanci Za ľudí. Hnutie Sme rodina zatiaľ za Kolíkovou stojí. Hnutie OĽANO spíše všetky nejasnosti okolo ministerky súvisiace s prenájmom budovy, v ktorej sídli jej rezort. Následne jej ich predloží, aby ich vysvetlila. O všetkých závažných zisteniach chcú informovať aj premiéra Eduarda Hegera (OĽANO). Za jej odvolanie by OĽANO nemalo hlasovať. Kolíková na odstúpenie nevidí žiaden dôvod.



Parlament má o vyslovení nedôvery rokovať v pondelok (10. 5.). Mimoriadnu schôdzu inicioval Smer-SD. Šéf strany Robert Fico ozrejmil, že dôvodom majú byť podozrenia okolo obchodu spoločnosti Elektronika, v ktorej Kolíková figurovala. Namieta najmä zmluvy firmy Elektronika s RTVS či s Divadlom Nová scéna. Zmluvné vzťahy medzi RTVS so spoločnosťou Elektronika má preveriť aj Rada RTVS.