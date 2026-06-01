SaS podáva podnety na prokuratúru pre nákupy nábytku do Kukurice
Autor TASR
Bratislava 1. júna (TASR) - Opozičná SaS podá podnet na Generálnu prokuratúru SR pre nákupy nábytku do rekonštruovanej budovy bývalého internátu Hviezda známeho ako Kukurica ministerstvom obrany. Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Martina Bajo Holečková (SaS) poukázala, že ministerstvo v zmluve za asi tri milióny eur neuviedlo zoznam nakúpeného nábytku a nesprístupnilo ho ani po podaní žiadosti o informácie. Predstavitelia SaS o tom informovali na pondelkovej tlačovej konferencii.
„Keď nakupovali od tej istej firmy Drevona iné štátne inštitúcie, tak vždy bolo jednoducho v zmluve zverejnené aj to, čo konkrétne nakúpili a koľko toho bolo. Zdá sa však, že pre ministra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) jednoducho zákon neplatí. Nezverejnením celej zmluvy a toho, čo ministerstvo nakupuje, ide o jasné porušenie zákona, a preto dnes podávame na ministra Kaliňáka podnet na generálnu prokuratúru a rovnako podávame na generálnu prokuratúru podnet aj za porušenie zákona o verejnom obstarávaní,“ uviedla Bajo Holečková.
Poukázala, že vláda konsoliduje verejné financie na úkor občanov, no jej predstavitelia peniaze rozhadzujú. Kaliňáka vyzvala, aby prestal porušovať zákon a zverejnil, čo ministerstvo nakúpilo.
Poslanec NR SR Juraj Krúpa (SaS) na tlačovej konferencii takisto pripomenul, že sa rezort obrany púšťa do množstva projektov. Spomenul napríklad obchvat Zvolena či nemocnicu v Prešove. Projekty podľa neho nezvláda.
Rekonštruovaná budova slúžila rezortu obrany od roku 1989. So zhoršujúcim sa technickým stavom sa postupne vyprázdňovala, v roku 2017 ju úplne zatvorili. Po rekonštrukcii sa má stať sídlom rezortu.
Opozícia kritizuje rekonštrukciu objektu dlhodobo. Sťažnosti prišli aj od obyvateľov okolitej oblasti, ktorým prekážal svetelný smog. Útvar hodnoty za peniaze rezortu obrany opakovane odporučil, aby pripravil plán na zaplnenie svojich priestorov. Obáva sa nedostatočného využitia. Ministerstvo obrany doteraz pochybenia odmietalo.
