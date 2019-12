SaS podáva pre dostavbu Mochoviec trestné oznámenie

Bratislava 17. decembra (TASR) - Opozičná strana SaS podáva na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie pre anonymný list, ktorý popisuje praktiky pri dostavbe jadrových blokov v elektrárni Mochovce (EMO). Informoval o tom v utorok na tlačovej besede podpredseda SaS a poslanec Národnej rady SR za SaS Karol Galek. Slovenské elektrárne (SE) nechcú anonymný list, ktorý má Galek k dispozícii, komentovať, ale zaoberajú sa všetkými zisteniami, bez ohľadu na ich zdroj.



"O tom, že situácia v Mochovciach je naozaj kritická, svedčí aj anonymný list, anonymný popis, ktorý som dostal k dispozícii. Opisuje skutočnú situáciu na výstavbe tretieho a štvrtého bloku. Z tohto listu sa dá dočítať aj to, že revízni technici dostávajú úlohu nezapisovať nedostatky. Návrhy na riešenia, ktoré často zaznievajú na pracovných poradách vedenia spoločnosti, idú proti bezpečnosti. Zdôrazňujem, že hovoríme o jadrovej elektrárni," podčiarkol Galek.



Podľa Galekových slov existuje tiež dôvodné podozrenie, že zlyháva samotný manažment. "Dodávatelia (stavby) strácajú trpezlivosť. Pre zlý tok financií má dokonca dochádzať k ekonomickému kolapsu predmetných (dodávateľských) firiem. To, o čom hovorím, je otázkou najvyššej štátnej bezpečnosti, súvisí to s riadnym fungovaním našej spoločnosti, našej krajiny, vrátane zdravia občanov či životného prostredia," zdôraznil.



"Práve pre spomínaný list som sa rozhodol podať trestné oznámenie na generálnu prokuratúru, ktoré dnes osobne doručím, aby všetky podozrenia vyplývajúce z (anonymného) listu riadne vyšetrili. Následne budem informovať," oznámil Galek.



Podpredseda SaS tiež informoval, že v rámci opráv po posledných skúškach Úradu jadrového dozoru (ÚJD) SR bude potrebné vymeniť "stovky kilometrov káblov". "Počas skúšky čerpadiel popraskali chladiace rošty, rozpadla sa železobetónová vstavba v chladiacich vežiach a bolo zadefinovaných 14.500 nedostatkov. Kým príde k samotnému zavážaniu (jadrového) paliva, tak k nim ďalšie stovky, ak nie tisíce (nedostatkov) pribudnú. Na odstránenie (nedostatkov) podľa súčasného odhadu bude potrebných 6 až 8 mesiacov. Niektoré skúšky bude potrebné zopakovať, môžu sa ozvať aj aktivisti," upozornil.



"Môj odhad takto pred rokom bol, že tretí blok EMO nebude (uvedený do prevádzky) skôr ako v septembri 2019. Vtedy som bol pánom riaditeľom Slovenských elektrární označený za pesimistu. Musím priznať, že som sa vtedy mýlil. Tretí blok stále nebeží a po posledných udalostiach ani tak skoro bežať nebude. Dnes je odhad, že k zavážaniu paliva príde až niekedy v decembri budúceho roku. Toto je spôsobené najmä odstraňovaním nedostatkov a samotným povoľovacím procesom, ktorý môžeme očakávať, bude omnoho dlhší, ako sa pôvodne predpokladalo," myslí si Galek.



Podľa slov Miroslava Šarišského, hovorcu Slovenských elektrární, len pred pár dňami sa v Mochovciach ukončila kontrolná misia expertov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, ktorá bola zameraná na pripravenosť tretieho bloku na prevádzku. "Tím medzinárodných expertov pozoroval v elektrárňach záväzok dodržiavať bezpečnosť, identifikoval viaceré príklady dobrej praxe a poskytol nám niekoľko odporúčaní, ktoré budeme postupne napĺňať," poznamenal pre TASR v reakcii na Galeka Šarišský.



Bezpečnosť je podľa Šarišského pre Slovenské elektrárne vždy na prvom mieste, stojí nad otázkami rozpočtu alebo harmonogramu. "Aj preto sme na začiatok budúceho roka pozvali ďalšiu medzinárodnú kontrolnú misiu, tentoraz Svetovej asociácie prevádzkovateľov jadrových elektrární," ubezpečil.



"Anonymné podania nekomentujeme, ale zaoberáme sa všetkými zisteniami, bez ohľadu na ich zdroj. Robíme všetko preto, aby sme palivo do reaktora zavážali už v priebehu apríla budúceho roka, ak nadobudnú právoplatnosť príslušné rozhodnutia Úradu jadrového dozoru SR," dodal Šarišský.