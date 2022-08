SaS podľa I. Matoviča zavádzala pri zostrihu jeho slov o využití veta

Bratislava 17. augusta (TASR) - Líder OĽANO a minister financií Igor Matovič (OĽANO) tvrdí, že SaS nehovorila pravdu, keď sa odvolávala na jeho slová o nemožnosti využiť veto pri tzv. prorodinnom balíčku. Matovič v stredu reagoval, že hovoril o vete na vyššie dane. Kritizoval spôsob zostrihu jeho vyjadrení z dielne strany SaS, označil to za podlé konanie a vyzval ju, aby neklamala.



SaS zverejnila na sociálnej sieti zostrih videa, kde najprv Matovič v piatkovom (12. 8.) vyhlásení hovorí o tom, že SaS mohla využiť veto pri balíčku. Následne sú v ňom zábery z mája, kde Matovič tvrdí, že SaS veto použiť nemôže, pretože problematika je súčasťou programového vyhlásenia vlády. Matovič povedal, že jeho vyjadrenie z mája sa týkalo zvyšovania daní. Na stredajšej tlačovej konferencii zverejnil úsek reportáže, ktorá to má dokazovať.



Minister financií v stredu zopakoval, že na krytie rodinného balíčka navrhoval zvýšenie daní, čo SaS odmietala a chcela vetovať. Následne na to reagoval Matovič, že veto si uplatniť nemôže, keďže o zvyšovaní daní píše vláda vo svojom programovom vyhlásení. "Deviateho mája sme mali koaličné stretnutie, kde sme sa dohodli, že im veto budeme akceptovať, aj keď naň nemajú nárok, lebo hrozili, že odídu z koalície," dodal Matovič. SaS v uplynulých dňoch tvrdila, že prorodinný balíček nemohla vetovať.



Spor vo vláde sa vyostril po tom, ako parlament prelomil veto prezidentky pri tzv. protiinflačnom balíčku z dielne Matoviča. Liberáli prestali chodiť na koaličné rady, vypovedali koaličnú zmluvu a žiadajú prepracovanie novej. Ich požiadavkou je aj odchod Matoviča z vlády. OĽANO to odmieta.



SaS vyhlásila, že už nie je súčasťou koalície a ak sa do konca augusta nenaplnia jej požiadavky, ministri zo strany podajú demisiu.