SaS: Podpora referenda zo strany KOZ je znepokojujúca

Bratislava 13. februára (TASR) - Koaličná strana SaS považuje za znepokojujúce, že Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR otvorene podporuje referendum za predčasné voľby a aktívne sa tak zapája do opozičnej politiky. TASR o tom informoval Ondrej Šprlák, hovorca SaS.



Podľa Mariána Viskupiča (SaS), predsedu parlamentného výboru pre financie a rozpočet, KOZ svojimi vyhláseniami o podpore skrátenia volebného obdobia súčasnej vlády a referenda viac politikárči, ako pomáha svojim členom a zamestnancom. "Ak hovoria členovia Snemu KOZ o ich práve vyjadriť svoj názor, tak by mali vstúpiť do politiky s politickou stranou. Z toho dôvodu je v záujme snahy viesť odbornú a vecnú diskusiu aj s ministerstvom práce najlepším možným scenárom, opustiť politickú rétoriku,“ poukázal v stanovisku Viskupič.



KOZ svoje rozhodnutie prezentovala v stredu (10. 2.). Podporu občianskej petície za skrátenie volebného obdobia považujú za jedinú možnosť, ako vyjadriť svoj nesúhlas s "likvidáciou" odborov a sociálneho dialógu na Slovensku. Petícia má občanom následne umožniť slobodne sa vyjadriť v referende, pričom cieľom odborárov je ochrániť právne, ekonomické a sociálne istoty zamestnancov. Odborári sa tiež rozhodli, že sa KOZ vráti na tripartitné rokovania.



Petíciu sa odborári rozhodli podporiť najmä preto, že vzhľadom na vyhlásený núdzový stav a s ním spojené opatrenia, nemôžu využiť žiaden zo svojich nástrojov, ako sú napríklad verejné protestné zhromaždenia na námestiach, protestné pochody, hodinové štrajky, či dokonca generálny štrajk. Inú možnosť teda nevidia.



Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) na margo ich rozhodnutia reagoval, že KOZ, ale aj ďalšie odborové organizácie pozýva pravidelne na rokovania. Ako avizoval, najbližšie predsedníctvo tripartity, na ktorom sa zvykne štát so zástupcami zamestnávateľov a odborárov dohodnúť na programe rokovania tripartity, by malo byť v pondelok (15. 2.).