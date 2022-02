SaS podporí M. Vargovú za komisárku pre deti

Bratislava 17. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR klubu SaS podporia za komisárku pre deti Máriu Vargovú. Informovali o tom na štvrtkovej tlačovej konferencii v parlamente. Poslanec Ondrej Dostál (SaS) zdôraznil, že nerozumie poslancom, ktorí chcú po všetkých medializovaných informáciách podporiť na post poslankyňu Katarínu Hatrákovú (OĽANO).



"Mária Vargová vecami, ktoré riešila, nikdy neplnila titulné stránky novín, a tak sa širšej laickej verejnosti môže zdať, že v téme ochrany práv detí za sebou zatiaľ nezanechala výraznejšiu stopu. Ale nie je to tak," skonštatoval Dostál. Tvrdí, že od viacerých ľudí, ktorí sa téme venujú, vie, že Vargová je pre nich autoritou, jej doterajšiu prácu poznajú a cenia si ju.



Dostál nerozumie poslancom, ktorí chcú ešte stále dať hlas Hatrákovej. "Po všetkých jej vyjadreniach a tom všetkom, čo vyplávalo na povrch v súvislosti s jej kandidatúrou. Ak sú problémom jej názory, tak nie jej konzervatívne politické názory, ako sa to občas podsúva, ale názory relativizujúce vážnosť problému domáceho násilia a vyvolávajúce zdesenie v radoch odbornej verejnosti," vyhlásil. Bagatelizovanie domáceho násilia je podľa neho názorom, ktorý kohokoľvek na výkon tejto funkcie vopred diskvalifikuje.



Dostál tiež nerozumie tým, ktorým sa nepozdáva žiadna z kandidátok. "No a potom tu zrejme bude skupina poslancov, ktorí sa na dnešnej voľbe nezúčastnia vôbec. Nevyjadria tým svoj názor, iba dajú najavo, že v takejto dôležitej veci žiadny názor nemajú. A pritom možno práve oni budú tými, ktorí rozhodnú o výsledku voľby," vyhlásil. Myslí si, že ak niekto nechá rozhodnutie na iných, zvýši tým šance na zvolenie papierovo silnejšej kandidátky.



Rozhodnutie o tom, kto sa na šesť rokov stane komisárkou pre deti, je podľa Dostála tak závažné, že žiadny z poslancov by sa svojej zodpovednosti v tejto veci zbavovať nemal.