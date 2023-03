SaS podporí novelu školského zákona, dohodla sa s Hegerom a Horeckým

Bratislava 29. marca (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR za SaS podporia vládnu novelu školského zákona, o ktorej sa má rokovať v stredu večer. Oznámil to exminister školstva a poslanec Branislav Gröhling (SaS). Hovorí, že sa podarilo dohodnúť s dočasne povereným ministrom školstva Jánom Horeckým i dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom. Zmeny, ktoré žiadala SaS, majú prísť do zákona cez pozmeňujúce návrhy v druhom čítaní. Návrh má obsahovať podporu duševného zdravia, definíciu segregácie. Má sa tiež upraviť otázka opakovania ročníka.



S Horeckým a Hegerom SaS rokovala o tom, aby bol finálny návrh v súlade s plánom obnovy. Gröhling víta, že do zákona sa dostane podpora duševného zdravia ako samostatné opatrenie v súvislosti s prevenciou i krízovou intervenciou v tejto oblasti. SaS dostala podľa Gröhlinga garanciu, že zmeny budú prijaté cez pozmeňujúce návrhy. SaS podľa neho podporí novelu v prvom čítaní, no upozornil Horeckého, aby si overil podporu v parlamente aj u ostatných strán.