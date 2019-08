SaS podporí stratifikáciu v podobe obyčajného zákona

Bratislava 18. augusta (TASR) - Opozičná strana SaS podporí stratifikáciu nemocníc ako obyčajný zákon. TASR o tom informoval hovorca strany Róbert Buček v reakcii na informáciu rezortu zdravotníctva, ktorý v nedeľu uviedol, že návrh reformy nemocníc, známy ako stratifikácia, nepredloží ako ústavný zákon.uviedol hovorca. Najneskôr do druhého čítania bude podľa neho strana žiadať dopracovanie časového nároku pacienta na jednotlivé výkony ako garanciu dostupnosti zdravotnej starostlivosti občanom po reforme nemocničnej siete.Strana Smer-SD už informovala o tom, že stratifikáciu ako obyčajný zákon nepodporí . SNS chce počkať na stanovisko Smeru na Koaličnej rade.Navrhovaná reforma ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD) by mala nemocnice rozdeliť do troch kategórií a určiť, aké typy zdravotných úkonov sa v nich budú vykonávať.Projekt mala ministerka predložiť na rokovanie vlády 21. augusta. V prípade schválenia ústavného zákona by nadobudol účinnosť od 1. januára 2024. Dovtedy sa majú súčasné nemocnice pretransformovať na nové typy.