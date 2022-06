SaS podporí v opakovanej voľbe riaditeľa RTVS Ľ. Machaja

Bratislava 29. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR za stranu SaS podporia v opakovanej voľbe šéfa RTVS Ľuboša Machaja. Plénum bude vo štvrtok (30. 6.) vyberať medzi Machajom a súčasným šéfom RTVS Jaroslavom Rezníkom.



"Napriek tomu, že naším favoritom bol Tibor Búza, rešpektujeme, že do druhého kola postúpil Ľuboš Machaj a Jaroslav Rezník. Keďže sa stotožňujeme so závermi poradnej komisie, v druhom kole podporíme Ľuboša Machaja," uviedol v stanovisku strany člen Výboru NR SR pre kultúru a médiá Roman Foltin (SaS). Strana verí, že Machaj naplní očakávania kvalitného spravodajstva, ktoré bude spĺňať najvyššie štandardy.



Poslanci v stredu vyberali zo siedmich kandidátov na generálneho riaditeľa RTVS. Ani jeden z nich nezískal potrebný počet hlasov. Za Machaja hlasovalo z prítomných 137 poslancov 67 a Rezníka podporilo 41 zákonodarcov. Obaja postúpili do opakovanej voľby.



Funkčné obdobie generálneho riaditeľa je päť rokov. Možno ho zvoliť opätovne, najviac však na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Mandát súčasného riaditeľa vyprší koncom júla.