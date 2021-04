SaS: Podporíme kolúznu väzbu,na ktorej sa zhodne Sme rodina a Kolíková

Bratislava 26. apríla (TASR) - SaS podporí v otázke návrhu súvisiaceho s trvaním kolúznej väzby akékoľvek riešenie, na ktorom sa dohodne hnutie Sme rodina a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Pred novinármi to v pondelok vyhlásil šéf SaS a minister hospodárstva Richard Sulík. Sme rodina by mala podľa Sulíka pochopiť, že koaličnú dohodu treba dodržiavať.



"Očakávam, že Boris Kollár a jeho strana pochopia, že dodržiavať koaličnú dohodu, pravidlá, ktoré sme si stanovili, je extrémne dôležité, inak koalícia nemá šancu na fungovanie," vyhlásil Sulík. Doplnil, že o otázke kolúznej väzby budú ešte v koalícii rokovať.



Kollár cez víkend naznačil, že je v otázke úpravy kolúznej väzby ochotný porušiť aj koaličnú zmluvu. Prisľúbil, že urobí všetko pre to, aby našiel kompromis na zmenách s ministerkou spravodlivosti, ktorá pripravila vlastnú novelu. Ak sa mu to nepodarí, pôjde podľa svojich slov "natvrdo s vlastným návrhom". Zo svojich požiadaviek je ochotný ustúpiť, ak z nich poľaví aj šéfka rezortu spravodlivosti.



Kolíková pripravila návrh riešenia dĺžky kolúznej väzby, poslala ho na medzirezortné pripomienkovanie. Navrhuje skrátiť základnú dĺžku trvania kolúznej väzby na päť mesiacov v prípade dôvodnej obavy z kolúzneho správania obvineného. Ak sa takéto správanie nepreukáže, nebude ju možné ďalej predĺžiť.



Vlastný návrh predložila do parlamentu aj poslankyňa Sme rodina Petra Hajšelová. Upravuje maximálnu dĺžku trvania kolúznej väzby, a to najviac na päť mesiacov. V návrhu tiež poslankyňa navrhuje skrátiť základnú lehotu iných typov väzby zo siedmich mesiacov na šesť. Skrátiť chce tiež lehoty väzby v prípravnom konaní a v konaní pred súdom. Podporu návrhu Sme rodina naznačila aj opozícia - poslanci okolo Petra Pellegriniho i Smer-SD.