SaS podporuje sprísnenie opatrení

Bratislava 31. decembra (TASR) – Situácia na Slovensku v súvislosti s novým koronavírusom je neudržateľná a hrozí kolaps nemocníc, SaS preto zdôrazňuje potrebu sprísnenia opatrení. Podľa koaličnej strany len prísnejšie a nepopulárne opatrenia, akými je napríklad aj zatvorenie lyžiarskych stredísk, sú správnou cestou, ako prekonať náročné obdobie. Riešením by bolo tiež vybudovanie poľnej nemocnice. TASR o tom informoval hovorca SaS Ondrej Šprlák.



„Ak by sme postupovali na základe pravidiel, ktoré sme predstavili už v novembri, tak by sme automaticky prešli do čierneho pásma, ktoré by znamenalo zákaz vychádzania okrem šiestich výnimiek. Takže by to znamenalo, že by boli zakázané omše, pričom by boli dovolené len pohreby maximálne pre šiestich ľudí. Rovnako by to znamenalo aj obmedzenie v ubytovacích zariadeniach," skonštatovala predsedníčka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková.



Šéf SaS Richard Sulík zopakoval, že tam, kde je horšie, bolo treba pravidlá sprísňovať, kde lepšie, povoľovať. „Keďže sa doteraz neprijali regionálne opatrenia, ako sme žiadali, horšie už je na celom Slovensku," podotkol Sulík s dôvetkom, že opätovne vyzývajú obyvateľov na zodpovednosť a zdržanlivosť pri oslavách príchodu nového roka. Vyzývajú tiež na dodržiavanie opatrení.