SaS: Posúdiť príčiny povodne v Rudne nad Hronom by mohol poradný orgán

Bratislava 20. mája (TASR) - Strana SaS chce, aby sa vytvoril poradný orgán na posúdenie príčin vzniku povodňovej udalosti v Rudne nad Hronom. Odborníci podľa strany viackrát upozorňovali, že vodozádržné opatrenia mohli byť postavené nekvalifikovane a v rozpore s predpismi.



„Pravdepodobne pretrhnutie hrádze zosilnilo povodňovú vlnu v Rudne nad Hronom, ktorá mala za následok ľudský život a nespočetné materiálne škody. Je namieste sa preto zaujímať o bezpečnosť týchto hrádzí, ktoré boli vybudované v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR.



Navyše desiatky špičkových slovenských vedcov viackrát upozorňovali na to, že existuje vysoké riziko, že vodozádržné opatrenia v projekte boli postavené nekvalifikovane a v rozpore s predpismi. Bezpečnosť obyvateľov mnohých obcí na Slovensku tak môže byť ohrozená,“ upozornil poslanec parlamentu Radovan Kazda (SaS).



Podľa SaS by sa mali iniciovať kroky k dôslednému prešetreniu príčin vzniku povodňovej udalosti vrátane vytvorenia poradného orgánu, ktorý by poskytol kvalifikované posúdenie týchto príčin.



„Musíme vyvrátiť akékoľvek podozrenia, že aj ďalšie projekty z tohto programu boli na Slovensku zrealizované neodborne a v rozpore s predpismi. Taktiež sa musíme zamerať aj na veľké hrádze a vodné stavby, ktoré sú v majetku štátu a sú v havarijnom stave. Je lepšie byť obozretnými a pripravenými ako situáciu podceniť,“ doplnila predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová.



Povodňou zničenú obec Rudno nad Hronom v okrese Žarnovica navštívil v utorok aj premiér Eduard Heger (OĽANO). Obci prisľúbil súčinnosť pri odstraňovaní následkov povodne i finančnú pomoc.