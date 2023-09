SaS považuje zasadanie parlamentu v súčasnej dobe za kontraproduktívne

Bratislava 11. septembra (TASR) - Strana SaS považuje akékoľvek zasadanie parlamentu v súčasnej dobe za kontraproduktívne. Vzhľadom na predvolebnú kampaň by to podľa nej prinieslo chaos. V pondelok poslanci SaS nepodporili rokovanie o vládnom návrhu novely zákona o pobyte cudzincov. SaS tvrdí, že pokiaľ sa povinnosť vydávania potvrdení pre cudzincov zdobrovoľní, počet prichádzajúcich migrantov bude vyšší a o cudzincoch nebude mať Slovensko žiadnu evidenciu.



"Treba chrániť vonkajšie hranice aj za prítomnosti ozbrojených síl a silových zložiek. Mimoriadna schôdza parlamentu by daný stav s nelegálnymi migrantmi nielenže neriešila, poskytovala by len ďalší priestor na šírenie strachu a nenávisti od Smeru či iných politikov," uviedol v stanovisku strany poslanec Juraj Krúpa (SaS). Strana tvrdí, že opakovane žiadali premiéra Ľudovíta Ódora, aby situáciu upokojoval.



Otvorenie schôdze pri aktuálnej predvolebnej kampani by podľa SaS prinieslo viac chaosu ako stability. Poslanci strany nepodporili v minulom týždni ani otvorenie schôdze, na ktorej sa mala riešiť situácia s pediatrami. SaS tvrdí, že tak zabránila kolapsu poskytovania detskej zdravotnej starostlivosti v nemocniciach.



Poslancom sa v pondelok nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k vládnej novele zákona o pobyte cudzincov. Neprezentoval sa dostatok poslancov. Novela mala priniesť zmenu, podľa ktorej by už polícia nevydávala potvrdenie o zotrvaní na území Slovenska každému cudzincovi. Vláda návrhom reagovala na zvyšujúcu sa nelegálnu migráciu. Parlamentu navrhovala materiál prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.