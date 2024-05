SaS pozastavila kampaň pred eurovoľbami a prijala pozvanie do paláca

Bratislava 16. mája (TASR) - Opozičná SaS v reakcii na útok na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) vyzvala na zmier v spoločnosti. Pozastavila aj svoju kampaň pred voľbami do europarlamentu. Akceptovala pozvanie do Prezidentského paláca, kde sa majú stretnúť lídri všetkých parlamentných politických strán. Informoval o tom predseda SaS Branislav Gröhling na štvrtkovej tlačovej konferencii.poznamenal.Strana zároveň odsúdila výroky niektorých koaličných politikov.podotkol Gröhling. Dané tvrdenia sú podľa jeho slov neakceptovateľné.SaS opakovane odsúdila útok na premiéra v Handlovej. Existujú podľa nej otázky o postupe bezpečnostných zložiek Úradu pre ochranu ústavných činiteľov či Slovenskej informačnej služby. "Na odpovede je možno skoro, ale otázky sa určite budeme pýtať my alebo aj verejnosť," uzavrel.