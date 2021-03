Sulík: SaS pozastavila účasť v koalícii, kým premiér nepodá demisiu

Prečítajte si aj: OĽANO sklamane konštatuje, že Sulík sa rozhodol povaliť ďalšiu vládu



Bratislava 25. marca (TASR) - SaS pozastavuje svoju účasť v koalícii, pokiaľ premiér Igor Matovič (OĽANO) nepodá demisiu. Informoval o tom predseda strany Richard Sulík vo štvrtok po tom, ako prezidentka Zuzana Čaputová prijala demisiu ministrov Branislava Gröhlinga a Ivana Korčoka. V rokovaniach bude SaS pokračovať až po demisii premiéra. Viesť ich má podľa SaS ten, koho prezidentka poverí zostavovaním novej vlády. Preferujú zloženie nového kabinetu na pôdoryse štvorkoalície a koaličnej zmluvy.povedal Sulík. Vysvetlil, že sa nateraz nebudú zúčastňovať na oficiálnych rokovaniach. Pripustil možný vznik trojkoalície bez SaS, chcú však ďalej diskutovať. Nemá však podľa neho zmysel rokovať so starým premiérom o novej vláde.Šéf SaS odmieta presun premiéra do inej funkcie vo vláde, napríklad na post vicepremiéra pre boj s korupciou. Považuje za papalášizmus vytvoriť novú pozíciu. Ak z vlády premiér odmieta odísť, SaS podľa Sulíka ponúka ďalší ústupok, že by mohol Matovič ostať na jednej z pozícii vo vláde, ktorá dnes patrí OĽANO. V prípade, ak Matovič v kabinete zotrvá, chce v ňom byť aj Sulík. Keď niekto odíde z postu premiéra, mal by podľa Sulíka odísť úplne.Zopakoval názor, že Matovič nespĺňa osobnostné, manažérske ani komunikačné predpoklady na výkon funkcie. Poukázal na dôsledky pandémie nového koronavírusu.tvrdí.