SaS požiada, aby cena na Národný futbalový štadión nebola odobrená

Bratislava 24. februára (TASR) - Strana SaS pošle otvorené listy na Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Európsku komisiu (EK). Žiada, aby neodsúhlasili zvýšenie ceny za Národný futbalový štadión (NFŠ). Na tlačovej konferencii strany to uviedol expert strany pre šport Ivan Husár.



SaS sa obáva, že ministerka školstva Martina Lubyová (SNS) odobrí tento týždeň dodatok k zmluve, ktorým sa cena štadióna zvyšuje. Husár podotkol, že audítorská firma KMPG prišla k záveru, že projekt NFŠ je drahší. Nevydala však oficiálne stanovisko na to, aby sa podľa neho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR riadilo.



"Účelom správy je výlučne kategorizácia a sumarizácia nákladov podľa ich povahy a potvrdenie, či tieto náklady boli podľa predložených podkladov NFŠ preukázateľne vynaložené," povedal predseda SaS Richard Sulík. Tvrdí, že KMPG za vypracovanie analýzy dostala 1,4 miliónov eur a kritizuje, že KMPG si za pár desiatok hodín vypýtala takúto veľkú sumu. "Toto je nehoráznosť, s akou sa človek stretne málokedy. Keď to prerátam, tak to spoľahlivo vyjde na 10.000 eur na hodinu roboty," hovorí Sulík. Od firmy KPMG očakáva, že túto sumu objasní.



NFŠ začali stavať na začiatku septembra 2016. Štát sa zaviazal dostavať a odkúpiť nekomerčnú časť štadióna a NFŠ poskytnúť dotáciu vo výške 27,2 milióna eur. Tá bude odrátaná z ceny pri odkúpení. Dodatkom v roku 2016 sa stanovila maximálna kúpna cena na 75,2 milióna eur. V priebehu roka 2018 v posledných fázach výstavby sa hovorilo o zvýšení nákladov. Vláda minulý týždeň odsúhlasila dodatok k zmluve o budúcej kúpnej zmluve na NFŠ, podľa ktorého sa cena zvýši na 98.447.000 eur. Pri odrátaní príjmu z prenájmu za parkovacie miesta (6,25 milióna eur) sú zvýšené náklady na verejné financie vo výške necelých 17 miliónov eur.



Lubyová povedala, že dodatočné náklady na zhotovenie NFŠ vychádzali najmä zo zabezpečenia požadovaných štandardov Európskej futbalovej únie (UEFA), bezpečnosti v priestoroch na štadióne a jeho okolí, a tiež dopravných riešení vo verejnom záujme, ktoré požadovala pre kolaudáciu mestská časť Bratislava-Nové Mesto. K celému procesu a súladu s pravidlami štátnej pomoci musí súhlasné stanovisko vydať EK, Protimonopolný úrad i ÚVO, vysvetlila.



Ministerka tiež zdôraznila, že dodatočné náklady a ich oprávnenosť verifikovala renomovaná poradenská spoločnosť KPMG, pričom za oprávnené dodatočné náklady sa ohodnotili len tie, ktoré nesúviseli s predlžovaním výstavby či nárastom cien materiálu.