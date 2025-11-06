< sekcia Slovensko
SaS predloží návrhy, chce nimi riešiť narastajúce krádeže
Poslanci za SaS preto navrhli návrat k tzv. horalkovému paragrafu, ktorý postihoval opakované drobné krádeže.
Autor TASR
Bratislava 6. novembra (TASR) - Opozičná strana SaS predloží do Národnej rady (NR) SR návrhy, ktorými chce riešiť vzrastajúcu kriminalitu a drobné krádeže. Navrhuje návrat k tzv. horalkovému paragrafu. Zároveň chce zaviesť nový trest prevýchovy. Vyplýva to z vyjadrení predstaviteľov SaS na štvrtkovej tlačovej konferencii.
„Stalo sa to, na čo sme upozorňovali vládnu koalíciu, že ak presadia hanebnú novelu trestných kódexov, tak sa tu otvoria nielenže brány väzníc, ale otvorí sa kriminalite celé Slovensko. My vo veľkom vidíme, ako sa tu kradne, okráda štát, ale to, čo ľudia naozaj zažívajú dennodenne, je, že sa necítia bezpečne, ani keď idú do obchodu či do parku. (...) Musíme okamžite zatiahnuť ručnú brzdu. Prichádzame preto s návrhom, ktorý nehovoríme, že je úplne ideálny, ale je teraz úplne kľúčové, aby sme zatiahli ručnú brzdu a vyslali pre celé Slovensko signál, že kradnúť sa neoplatí,“ skonštatovala poslankyňa parlamentu Mária Kolíková (SaS).
Poslanci za SaS preto navrhli návrat k tzv. horalkovému paragrafu, ktorý postihoval opakované drobné krádeže. Chcú zároveň presadiť nový trest prevýchovy za mrežami. Ozrejmili, že pri takomto type trestu by človek pri druhej krádeži išiel na niekoľko hodín za múry väznice a absolvoval tam výcvik. Mienia, že na páchateľov by to mohlo pôsobiť výchovne a odstrašiť ich to od ďalšieho páchania trestnej činnosti. „Kým však na to budú pripravené väznice, treba sa vrátiť k horalkovému trestnému činu,“ podotkla Kolíková. SaS vyzvala vládu a šéfa rezortu spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), aby sa k návrhom postavili zodpovedne a v skrátenom legislatívnom konaní prijali predstavené opatrenia.
Opozícia opakovane hovorila o zvýšení kriminality. Viackrát vyzvala ministra Suska na predstavenie návrhu riešenia. K téme sa vyjadril aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Kritizoval zrušenie tzv. horalkového paragrafu. Označil ho za najzásadnejšiu chybu z pohľadu ochrany spoločnosti pred páchateľmi, ktorí sa opakovane dopúšťajú drobných krádeží. Minister Susko avizoval, že jeho rezort je pripravený o téme drobnej kriminality vecne diskutovať, vrátane možných úprav v trestaní recidivistov. Neplánuje však úplný návrat k tzv. horalkovému paragrafu. Chce spravodlivé a efektívne riešenie. Zároveň odmietol kritiku opozície. Hovoril o šírení neprávd. Aj rezort vnútra deklaroval, že sa venuje problému tzv. drobných krádeží a prijíma opatrenia.
