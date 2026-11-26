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SaS predložila novelu, rieši ochranu detí v táboroch
Aktuálna legislatíva podľa nich od pracovníkov na tábore nevyžaduje bezúhonnosť.
Autor TASR
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Bratislava 26. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR za opozičnú SaS Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký chcú zvýšiť ochranu detí na táboroch. Navrhujú, aby sa preverovala trestná minulosť všetkých ľudí, ktorí s deťmi v táboroch prichádzajú do kontaktu. Zmenu chcú presadiť novelou zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú predložili do parlamentu.
„Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť, aby s deťmi v pobytových aj denných táboroch pracovali výlučne osoby, ktoré nemajú nezahladené odsúdenie za úmyselný trestný čin a ktoré neboli odsúdené za trestný čin proti deťom, a to ani vtedy, ak im bolo takéto odsúdenie zahladené. Organizátor tábora bude musieť bezúhonnosť osôb v priamom kontakte s deťmi overiť z výpisu z registra trestov pre prácu s deťmi a mládežou. Z práce s deťmi budú dočasne vylúčené aj osoby, na ktoré bola podaná obžaloba pre trestný čin proti deťom, kým o nej súd právoplatne nerozhodne. Zároveň sa povinnosť vzťahuje aj na samotného organizátora, ak je fyzickou osobou, a na členov jeho štatutárneho orgánu, ak sa na tábore zdržiavajú,“ ozrejmili predkladatelia.
Aktuálna legislatíva podľa nich od pracovníkov na tábore nevyžaduje bezúhonnosť. Upozornili však na to, že takýto stav je v rozpore s tým, ako právny poriadok pristupuje k iným osobám, ktoré pracujú s deťmi. Poukázali na to, že bezúhonnosť sa vyžaduje napríklad od pedagogických zamestnancov. Zároveň povedali, že podnetom na predkladanú právnu úpravu bola kauza Chachaland.
„Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť, aby s deťmi v pobytových aj denných táboroch pracovali výlučne osoby, ktoré nemajú nezahladené odsúdenie za úmyselný trestný čin a ktoré neboli odsúdené za trestný čin proti deťom, a to ani vtedy, ak im bolo takéto odsúdenie zahladené. Organizátor tábora bude musieť bezúhonnosť osôb v priamom kontakte s deťmi overiť z výpisu z registra trestov pre prácu s deťmi a mládežou. Z práce s deťmi budú dočasne vylúčené aj osoby, na ktoré bola podaná obžaloba pre trestný čin proti deťom, kým o nej súd právoplatne nerozhodne. Zároveň sa povinnosť vzťahuje aj na samotného organizátora, ak je fyzickou osobou, a na členov jeho štatutárneho orgánu, ak sa na tábore zdržiavajú,“ ozrejmili predkladatelia.
Aktuálna legislatíva podľa nich od pracovníkov na tábore nevyžaduje bezúhonnosť. Upozornili však na to, že takýto stav je v rozpore s tým, ako právny poriadok pristupuje k iným osobám, ktoré pracujú s deťmi. Poukázali na to, že bezúhonnosť sa vyžaduje napríklad od pedagogických zamestnancov. Zároveň povedali, že podnetom na predkladanú právnu úpravu bola kauza Chachaland.