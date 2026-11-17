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SaS predstavila 17 záväzkov, chce posilniť demokraciu a právny štát
V ekonomickej oblasti SaS navrhuje nižšie zdanenie práce, rovnú 19-percentnú daň z príjmov a definitívne zrušenie transakčnej dane.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) predstavila pri príležitosti 37. výročia Nežnej revolúcie 17 záväzkov pod názvom Reštart slobody. Ich cieľom je posilniť demokraciu, právny štát, ochranu ľudských práv či ekonomickú slobodu. Medzi navrhované opatrenia patrí posilnenie nezávislosti súdov a prokuratúry, ochrana slobodných volieb, zníženie daňového zaťaženia či obnovenie 17. novembra ako dňa pracovného pokoja.
Jednou z priorít SaS je pevné ukotvenie Slovenska v Európskej únii (EÚ) a NATO. Prípadné vystúpenie z týchto organizácií by podľa strany malo vyžadovať referendum aj zmenu ústavy. Navrhuje tiež rozšíriť hlasovanie poštou na prezidentské voľby, umožniť hlasovanie na zastupiteľských úradoch a znížiť vekovú hranicu pre účasť v komunálnych voľbách na 16 rokov.
„Obnovíme nezávislosť verejnoprávnych médií a zastavíme politické zásahy do kultúrnych inštitúcií. Rovnako budeme dôsledne chrániť ľudské práva a rovnosť všetkých pred zákonom,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.
V oblasti justície chce strana posilniť nezávislosť sudcov a prokurátorov, obnoviť otvorené výberové konania a špecializované policajné a prokurátorské útvary na boj proti korupcii a organizovanému zločinu. Presadzuje tiež riadne pripomienkové konanie pri poslaneckých návrhoch zákonov a reformu Slovenskej informačnej služby (SIS). „Vrátime spravodlivosť do trestného konania a obnovíme účinný boj proti korupcii,“ zdôraznila podpredsedníčka SaS Mária Kolíková. Strana chce zároveň zabezpečiť, aby o tom, čo sa má vyšetrovať, nemohli rozhodovať politici.
V ekonomickej oblasti SaS navrhuje nižšie zdanenie práce, rovnú 19-percentnú daň z príjmov a definitívne zrušenie transakčnej dane. Zároveň chce znížiť byrokraciu a zjednodušiť pravidlá podnikania. „Štát má ľuďom uľahčovať život, nie im ho komplikovať ďalšími daňami a papierovačkami,“ uviedol podpredseda strany Ľudovít Paulis.
Medzi ďalšie záväzky patrí odstraňovanie nebezpečných environmentálnych záťaží, dostupnejšie kvalitné vzdelávanie a rovnosť šancí pre deti bez ohľadu na ich pôvod či príjem rodičov. SaS chce zároveň obnoviť 17. november ako deň pracovného pokoja, na čo už predložila návrh zákona.
Jednou z priorít SaS je pevné ukotvenie Slovenska v Európskej únii (EÚ) a NATO. Prípadné vystúpenie z týchto organizácií by podľa strany malo vyžadovať referendum aj zmenu ústavy. Navrhuje tiež rozšíriť hlasovanie poštou na prezidentské voľby, umožniť hlasovanie na zastupiteľských úradoch a znížiť vekovú hranicu pre účasť v komunálnych voľbách na 16 rokov.
„Obnovíme nezávislosť verejnoprávnych médií a zastavíme politické zásahy do kultúrnych inštitúcií. Rovnako budeme dôsledne chrániť ľudské práva a rovnosť všetkých pred zákonom,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.
V oblasti justície chce strana posilniť nezávislosť sudcov a prokurátorov, obnoviť otvorené výberové konania a špecializované policajné a prokurátorské útvary na boj proti korupcii a organizovanému zločinu. Presadzuje tiež riadne pripomienkové konanie pri poslaneckých návrhoch zákonov a reformu Slovenskej informačnej služby (SIS). „Vrátime spravodlivosť do trestného konania a obnovíme účinný boj proti korupcii,“ zdôraznila podpredsedníčka SaS Mária Kolíková. Strana chce zároveň zabezpečiť, aby o tom, čo sa má vyšetrovať, nemohli rozhodovať politici.
V ekonomickej oblasti SaS navrhuje nižšie zdanenie práce, rovnú 19-percentnú daň z príjmov a definitívne zrušenie transakčnej dane. Zároveň chce znížiť byrokraciu a zjednodušiť pravidlá podnikania. „Štát má ľuďom uľahčovať život, nie im ho komplikovať ďalšími daňami a papierovačkami,“ uviedol podpredseda strany Ľudovít Paulis.
Medzi ďalšie záväzky patrí odstraňovanie nebezpečných environmentálnych záťaží, dostupnejšie kvalitné vzdelávanie a rovnosť šancí pre deti bez ohľadu na ich pôvod či príjem rodičov. SaS chce zároveň obnoviť 17. november ako deň pracovného pokoja, na čo už predložila návrh zákona.