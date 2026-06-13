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SaS predstavila nový projekt Radar proti rozkrádaniu
Prostredníctvom neho plánuje pravidelne upozorňovať na podozrivé nakladanie s verejnými financiami a ďalšie prípady zneužívania peňazí daňových poplatníkov.
Autor TASR
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Bratislava/Sebechleby 13. júna (TASR) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) v sobotu v Sebechleboch v okrese Krupina predstavila nový projekt Radar proti rozkrádaniu. Prostredníctvom neho plánuje pravidelne upozorňovať na podozrivé nakladanie s verejnými financiami a ďalšie prípady zneužívania peňazí daňových poplatníkov. TASR o tom informoval Michal Goffa z komunikačného oddelenia SaS.
„Každú sobotu budeme zverejňovať ďalšie prípady podozrivého nakladania s verejnými peniazmi,“ povedal predseda liberálov Branislav Gröhling. SaS zorganizovala v sobotu druhý ročník behu Zlodejská sedmička ku komplexu Fafokan v Sebechleboch. Podľa SaS sa práve toto miesto stalo symbolom rozkrádania eurofondov a verejných zdrojov na Slovensku.
Poslanec Národnej rady SR za SaS Alojz Hlina upozornil, že podobná kauza by v mnohých krajinách vyvolala masívny verejný odpor. Zároveň upozornil, že po všetkých zisteniach okolo haciendy pokračovalo prideľovanie ďalších verejných peňazí tým istým skupinám. „To ukazuje, že problém nie je minulosťou, ale pokračuje ďalej. Práve preto budeme zverejňovať ďalšie prípady v rámci Radaru proti rozkrádaniu a ukazovať verejnosti, ako funguje systém ľudí napojených na moc,“ dodal.
Poslankyňa Národnej rady SR Martina Bajo Holečková (SaS) pripomenula, že peniaze, ktoré skončili v podobných projektoch, v súčasnosti chýbajú najzraniteľnejším ľuďom. Pripomenula, že tento prípad haciendy už dávno nie je len témou opozície, ale zaoberajú sa ním európske inštitúcie. „Budeme na tieto kauzy upozorňovať dovtedy, kým sa verejné peniaze nezačnú využívať na to, na čo boli určené - v prospech občanov Slovenska,“ uzavrela Bajo Holečková.
„Každú sobotu budeme zverejňovať ďalšie prípady podozrivého nakladania s verejnými peniazmi,“ povedal predseda liberálov Branislav Gröhling. SaS zorganizovala v sobotu druhý ročník behu Zlodejská sedmička ku komplexu Fafokan v Sebechleboch. Podľa SaS sa práve toto miesto stalo symbolom rozkrádania eurofondov a verejných zdrojov na Slovensku.
Poslanec Národnej rady SR za SaS Alojz Hlina upozornil, že podobná kauza by v mnohých krajinách vyvolala masívny verejný odpor. Zároveň upozornil, že po všetkých zisteniach okolo haciendy pokračovalo prideľovanie ďalších verejných peňazí tým istým skupinám. „To ukazuje, že problém nie je minulosťou, ale pokračuje ďalej. Práve preto budeme zverejňovať ďalšie prípady v rámci Radaru proti rozkrádaniu a ukazovať verejnosti, ako funguje systém ľudí napojených na moc,“ dodal.
Poslankyňa Národnej rady SR Martina Bajo Holečková (SaS) pripomenula, že peniaze, ktoré skončili v podobných projektoch, v súčasnosti chýbajú najzraniteľnejším ľuďom. Pripomenula, že tento prípad haciendy už dávno nie je len témou opozície, ale zaoberajú sa ním európske inštitúcie. „Budeme na tieto kauzy upozorňovať dovtedy, kým sa verejné peniaze nezačnú využívať na to, na čo boli určené - v prospech občanov Slovenska,“ uzavrela Bajo Holečková.