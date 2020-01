SaS predstavila prvých 100 opatrení, ktoré majú pomôcť podnikateľom

Bratislava 30. januára (TASR) - Strana SaS predstavila prvých 100 opatrení, ktorými chce uľahčiť život podnikateľom a malým a stredným podnikom (MSP) na Slovensku. Zrušiť by im chceli viaceré povinnosti, ako napríklad zasielanie štvrťročného a ročného výkazu o nákladoch práce, pracovnú zdravotnú službu pre prvú a druhú kategóriu zamestnancov, či mať povinnosť organizačný poriadok, alebo oznamovať voľné pracovné miesto ústrediu práce.



Strana tvrdí, že predstavené opatrenia nespôsobia výpadok vo verejných financiách a je ich možné realizovať ihneď. "Týchto 100 opatrení má spoločné tri veci. Pomôžu podnikateľskému prostrediu, nespôsobia žiadny výpadok v štátnom rozpočte a dajú sa realizovať takmer okamžite," vyhlásil vo štvrtok na tlačovej konferencii predseda SaS Richard Sulík.



SaS by chcela zrušiť viaceré povinnosti týkajúce sa predkladania niektorých dokladov. Napríklad Sociálna poisťovňa by nemala vyžadovať od firiem doklady, ktorými už disponuje, štátna správa by nemala vyžadovať výpis a odpis z registra trestov, či obchodného registra. "Vláda si z podnikateľov urobila lacný terč až do tej miery, že podnikatelia sú ohrozeným druhom. Treba urobiť zásadné opatrenia. Väčšina našich opatrení je pozitívna pre podnikateľov a zamestnávateľov," doplnil prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Oravec, ktorý kandiduje za SaS. Podľa jeho slov viaceré opatrenia rušia povinnosti pre podnikateľov.



Neplatcom dane z pridanej hodnoty by chcela SaS zrušiť povinnosť používať eKasu. Tiež chce zrušiť kauciu za prihlásenie pohľadávky v rámci konkurzného konania, povinné členstvo v Slovenskej komore audítorov, tiež chcú zamestnávateľom zrušiť zodpovednosť za agentúru dočasného zamestnávania, ale aj odbúrať zákonné obmedzenia pri dočasnom pridelení zamestnancov.



Živnostníkom a MSP by tiež podľa SaS pomohlo, ak by sa zrušila povinnosť mať zdravotný preukaz, ak zamestnanec neprichádza do styku s potravinami, alebo by sa zrušila povinnosť mať v reštauráciách prevádzkový a reklamačný poriadok. Tiež by chcela strana zrušiť povinnosť uvádzať pôvod mäsa v reštauráciách, odstrániť by sa mala aj ohlasovacia povinnosť pre drobné stavby, alebo mať kalibrovanú váhu pri vizuálne vyberaných potravinách.



"Zaviesť by sa mala aj povinnosť riadneho pripomienkového konania poslaneckých návrhov po prvom čítaní," doplnil Oravec s tým, že podnikatelia často v praxi nemajú čas reagovať na zmeny. SaS chce umožniť aj vznik všeobecnej voľnej živnosti, a tiež chce umožniť založenie živnosti od 16 rokov namiesto súčasných 18 rokov. "Opatrenia majú prispieť k tomu, aby sa na Slovensku oplatilo pracovať a podnikať," dodal Oravec.