SaS prijíma ponuku E. Hegera a je pripravená vrátiť sa do vlády

Bratislava 28. marca (TASR) - Strana SaS prijíma ponuku Eduarda Hegera (OĽANO) a je pripravená vrátiť sa do vlády. Zároveň strana ocenila krok premiéra Igora Matoviča (OĽANO). TASR o tom informoval hovorca SaS Ondrej Šprlák. Matovič v nedeľu deklaroval, že pre vyriešenie koaličnej krízy ustupuje od všetkých požiadaviek voči partnerom a vymení si pozíciu vo vláde so súčasným ministrom financií Hegerom.



"Strana SaS oceňuje krok Igora Matoviča. Veríme, že po jeho volebnom výsledku to nebolo ľahké rozhodnutie," doplnil Šprlák.



Heger uviedol, že má podporu OĽANO i Sme rodina. Ak získa podporu aj v stranách Za ľudí a SaS, plánuje v pondelok (29. 3.) požiadať o stretnutie prezidentku SR Zuzanu Čaputovú.