< sekcia Slovensko
SaS prišla s novelou rokovacieho poriadku, chce presadiť viaceré zmeny
Navrhli aby vláda podrobnejšie odôvodňovala návrh na skrátené legislatívne konanie.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 17. mája (TASR) - Opozičná strana SaS predložila do Národnej rady (NR) SR novelu rokovacieho poriadku parlamentu. Chce ňou presadiť viaceré zmeny. Navrhuje napríklad sprísniť pravidlá pre skrátené legislatívne konanie a posudzovanie tzv. prílepkov. Chce tiež zaviesť pripomienkové konanie aj k poslaneckým návrhom zákonov.
„Navrhuje sa upraviť pravidlá legislatívneho procesu tak, aby sa zvýšila jeho stabilita a predvídateľnosť. Navrhujú sa aj niektoré zlepšenia pravidiel reagujúce na reálne uplatňovanie zákona o rokovacom poriadku. Vážnym a opakovaným problémom legislatívnej praxe je dlhodobé a opakované zneužívanie skráteného legislatívneho konania na situácie, ktoré nezodpovedajú jeho zákonom vymedzenému účelu,“ skonštatovala skupina poslancov za SaS, ktorá za návrhom stojí.
Navrhla preto, aby vláda podrobnejšie odôvodňovala návrh na skrátené legislatívne konanie. Zároveň chce presadiť, aby tzv. zrýchlené konanie mohol kabinet navrhnúť za okolností, ktoré sú nielen mimoriadne, ale aj vopred nepredvídateľné. „To znamená, že by nemalo ísť o okolnosti a časovú núdzu, ktoré spôsobila vláda sama svojim nekonaním alebo dokonca konaním, ani o riešenie problému, o ktorého existencii vláda vedela dostatočne vopred, ale riešenie toho problému odkladala,“ ozrejmila. SaS tiež navrhla, aby návrh na skrátené konanie posudzoval ústavnoprávny výbor, a aby bol k nemu určený ako gestorský.
Poslanci chcú tiež sprísniť posudzovanie tzv. prílepkov, teda doplňujúcich návrhov, ktorými sa mení alebo dopĺňa iný zákon, ktorý obsahovo nesúvisí s prerokúvaným návrhom. „Navrhujeme, že ak niektorý z poslancov vysloví pochybnosť, či návrh nie je takýmto prílepkom, mal by ho posúdiť ústavnoprávny výbor. Zároveň sa navrhuje, aby pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktorými sa novelizuje iný ako predmetný návrh zákona, obsahovali aj odôvodnenie vecnej súvislosti návrhu s prerokúvaným návrhom zákona,“ priblížili.
Novela má zaviesť tiež pripomienkové konanie k poslaneckým návrhom zákonov. Predkladatelia upozornili na to, že pripomienkové konanie sa dnes vzťahuje iba na vládne návrhy. „Navrhuje sa, aby sa pripomienkové konanie uskutočnilo iba vo vzťahu k tým poslaneckým návrhom, o ktorých NR SR rozhodla, že ich prerokuje v druhom čítaní, a to v rámci druhého čítania ešte pred ich prerokovaním vo výboroch,“ spresnili.
Navrhli tiež vypustiť z rokovacieho poriadku výnimky z niektorých pravidiel, týkajúcich sa postupu legislatívneho procesu. Týka sa to napríklad možnosti skrátiť lehotu na hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch. Hlasovanie o takýchto návrhoch by sa malo konať najskôr po uplynutí 48 hodín od ich podania v rozprave, no parlament vie rozhodnúť o skrátení lehoty. „Vypustením možnosti skrátenia lehoty sa zabezpečí dostatočný čas na oboznámenie sa poslancov aj verejnosti s pozmeňujúci návrhmi, ktoré boli poslancami navrhnuté v rozprave v pléne NR SR,“ dodala SaS.
„Navrhuje sa upraviť pravidlá legislatívneho procesu tak, aby sa zvýšila jeho stabilita a predvídateľnosť. Navrhujú sa aj niektoré zlepšenia pravidiel reagujúce na reálne uplatňovanie zákona o rokovacom poriadku. Vážnym a opakovaným problémom legislatívnej praxe je dlhodobé a opakované zneužívanie skráteného legislatívneho konania na situácie, ktoré nezodpovedajú jeho zákonom vymedzenému účelu,“ skonštatovala skupina poslancov za SaS, ktorá za návrhom stojí.
Navrhla preto, aby vláda podrobnejšie odôvodňovala návrh na skrátené legislatívne konanie. Zároveň chce presadiť, aby tzv. zrýchlené konanie mohol kabinet navrhnúť za okolností, ktoré sú nielen mimoriadne, ale aj vopred nepredvídateľné. „To znamená, že by nemalo ísť o okolnosti a časovú núdzu, ktoré spôsobila vláda sama svojim nekonaním alebo dokonca konaním, ani o riešenie problému, o ktorého existencii vláda vedela dostatočne vopred, ale riešenie toho problému odkladala,“ ozrejmila. SaS tiež navrhla, aby návrh na skrátené konanie posudzoval ústavnoprávny výbor, a aby bol k nemu určený ako gestorský.
Poslanci chcú tiež sprísniť posudzovanie tzv. prílepkov, teda doplňujúcich návrhov, ktorými sa mení alebo dopĺňa iný zákon, ktorý obsahovo nesúvisí s prerokúvaným návrhom. „Navrhujeme, že ak niektorý z poslancov vysloví pochybnosť, či návrh nie je takýmto prílepkom, mal by ho posúdiť ústavnoprávny výbor. Zároveň sa navrhuje, aby pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktorými sa novelizuje iný ako predmetný návrh zákona, obsahovali aj odôvodnenie vecnej súvislosti návrhu s prerokúvaným návrhom zákona,“ priblížili.
Novela má zaviesť tiež pripomienkové konanie k poslaneckým návrhom zákonov. Predkladatelia upozornili na to, že pripomienkové konanie sa dnes vzťahuje iba na vládne návrhy. „Navrhuje sa, aby sa pripomienkové konanie uskutočnilo iba vo vzťahu k tým poslaneckým návrhom, o ktorých NR SR rozhodla, že ich prerokuje v druhom čítaní, a to v rámci druhého čítania ešte pred ich prerokovaním vo výboroch,“ spresnili.
Navrhli tiež vypustiť z rokovacieho poriadku výnimky z niektorých pravidiel, týkajúcich sa postupu legislatívneho procesu. Týka sa to napríklad možnosti skrátiť lehotu na hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch. Hlasovanie o takýchto návrhoch by sa malo konať najskôr po uplynutí 48 hodín od ich podania v rozprave, no parlament vie rozhodnúť o skrátení lehoty. „Vypustením možnosti skrátenia lehoty sa zabezpečí dostatočný čas na oboznámenie sa poslancov aj verejnosti s pozmeňujúci návrhmi, ktoré boli poslancami navrhnuté v rozprave v pléne NR SR,“ dodala SaS.