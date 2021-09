SaS rešpektuje Mikulcovo rozhodnutie poveriť Hamrana vedením polície

Prečítajte si aj: Dočasným policajným prezidentom bude Štefan Hamran



Bratislava 9. septembra (TASR) - Koaličná strana SaS rešpektuje rozhodnutie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) vymenovať za dočasného policajného prezidenta Štefana Hamrana. Pre TASR to uviedol hovorca strany Ondrej Šprlák.komentoval na sociálnej sieti poslanec SaS Radovan Sloboda. Viackrát sa už podľa neho nesmie opakovať, že policajti zasahujú medzi sebou a mediálne sa dohadujú, kto má z nich pravdu.Miesto policajného prezidenta sa uvoľnilo po tom, ako sa funkcie vzdal k 15. septembru Peter Kovařík. Mikulec vo štvrtok informoval, že dočasným policajným prezidentom bude Hamran. Do funkcie nastúpi 16. septembra. Riadne výberové konanie na nového policajného prezidenta má byť vyhlásené do 30 dní od zániku funkcie.