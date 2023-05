SaS: Rezort zdravotníctva enormne zamestnáva dohodárov

Bratislava 24. mája (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zamestnáva na dohodu enormný počet ľudí. Vyplýva to zo správy Rady pre štátnu službu, o ktorej informovali zástupcovia strany SaS na stredajšej tlačovej konferencii. Rada podľa nich odporúča, aby to prešetril Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR i Národný inšpektorát práce.



Poslankyňa parlamentu Jana Bittó Cigániková (SaS) priblížila, že kým vlani uzavreli na ministerstve zdravotníctva 788, v roku 2021 to bolo 716 dohôd. "Z pohľadu rady je tento počet enormný a vytvára otázniky z pohľadu efektívnosti vynakladania financií z rozpočtu," priblížila. Ozrejmila, že istý počet odborníkov na dohodu navyše si vyžiadala mimoriadna situácia, spôsobená pandémiou, ale aj vytváranie medicínskych štandardov. V súčasnosti však podľa nej dôvody pominuli.



Predseda parlamentného výboru pre sociálne veci Vladimír Ledecký (SaS) dodal, že počet dohodárov sa medziročne zvýšil na všetkých úradoch. Kým v roku 2021 ich bolo 7955 v roku 2022 ich bolo 9015.



Správa informuje aj o náraste počtu štátnych úradníkov na ministerstvách. "Za rok vzrástol počet zamestnancov na ministerstvách o 600 ľudí. To znamená jedno priemerné ministerstvo na Slovensku. Medzi rokom 2019 a 2021 došlo k nárastu obsadených štátnozamestnaneckých miest o 1718," priblížil Ledecký. Zdôraznil, že každý zamestnanec predstavuje tlak pre štátny rozpočet, preto by ich malo byť zamestnaných len toľko, koľko je potrebné.



Rada tiež podľa jeho slov v správe konštatuje obrovský problém v nadužívanosti osobného platu. "Mali by ho poberať zamestnanci, ktorí sú vysokí špecialisti a sú pre ministerstvo nevyhnutní," ozrejmil Ledecký s tým, že ide o plat vo výške viac ako 5000 eur.