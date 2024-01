SaS s PS podajú návrh na odvolanie ministerky kultúry M. Šimkovičovej

Bratislava 24. januára (TASR) - SaS spolu s PS podajú návrh na vyslovenie nedôvery ministerke kultúry Martine Šimkovičovej (nominantka SNS). Žiadajú jej odchod z funkcie. Informovali o tom predstavitelia SaS na tlačovej konferencii s tým, že zbierajú podpisy pod zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR. Podľa strany ministerka neprimerane zasahuje do slobody kultúry svojimi výrokmi a krokmi. Ministerka kultúry považuje iniciatívu na jej odvolanie za bežnú súčasť politického boja. Jej reakciu TASR poskytol hovorca rezortu Pavol Čorba.



"Sme presvedčení, že umenie je základom demokratickej spoločnosti," vyhlásila Mária Kolíková (SaS) a pripomenula, že okrem študentov vďačíme aj umelcom za zmeny v roku 1989. Kolíková podčiarkla význam slobody prejavu v umení v rámci demokracie. Aj kultúra podľa nej upozorňuje na hodnotové súboje v spoločnosti. Pripomenula aj petíciu za odchod Šimkovičovej z funkcie, ktorú podpísalo už viac ako 150.000 ľudí.



SaS hovorí aj o homofóbnych a diskriminačných vyjadreniach ministerky, ktoré popierajú práva občanov a tiež inkluzívnu úlohu kultúry v spoločnosti. Strana upozornila aj na legislatívne zmeny a návrhy, ktoré sa týkajú rôznych fondov v oblasti kultúry, ale aj na zmeny vo financovaní RTVS. SaS za tým vidí snahu o politické ovládnutie inštitúcií v kultúre.



"Martina Šimkovičová nikdy nemala byť ministerkou kultúry," vyhlásila Zora Jaurová z PS. Podčiarkla, že úlohou rezortu kultúry je snaha o prepájanie a spoluprácu či ochrana menšín. Šimkovičová podľa nej už stihla presvedčiť verejnosť, že nie je spôsobilá riadiť rezort, pričom rovnako poukázala na petíciu za jej odchod.



Dôvody na odvolanie Šimkovičej vidí viaceré. Poukázala napríklad aj na programové vyhlásenie vlády za oblasť kultúry, ktoré podľa nej nerieši zásadné problémy ako reforma kultúrnej infraštruktúry, viaczdrojové financovanie, podpora kreatívneho priemyslu a podobne. Jaurová tvrdí, že miesto toho vytvára priestor na likvidáciu médií verejnoprávnej služby a na politické zásahy do verejnoprávnych fondov a inštitúcií. Síce ministerka deklaruje zámer reformy verejnoprávnych fondov na ich zlepšenie, cieľ predložených návrhov vidí Jaurová v zničení verejnoprávnej podstaty fondov a ich nezávislosti. Ministerke vyčíta i to, že nepodnikla žiadne kroky proti likvidačnej zmene financovania RTVS.



Odvolávanie ministerky podporia aj poslanci hnutia Slovensko, pridajú podpisy pod návrh na vyslovenie nedôvery. "Šimkovičová robí hanbu a devastuje kultúru od prvého dňa od nástupu do funkcie. Správa sa ako autokrat, stihla nám urobiť medzinárodnú hanbu v Česku aj v Rakúsku, naďalej konšpiruje v dezinformačných médiách," uviedol predseda poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš. Exministerka kultúry Natália Milanová si myslí, že Šimkovičová šíri nenávisť a ignoruje odbornosť aj diskusiu. Za účelové považuje avizované zmeny ako rozdelenie RTVS a zlúčenie verejnoprávnych fondov.