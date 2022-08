SaS sa zúčastní na piatkovom stretnutí koalície v Bôriku

Bratislava 12. augusta (TASR) - Strana SaS sa zúčastní na piatkovom stretnutí v bratislavskom hoteli Bôrik, na ktoré pozvalo predstaviteľov strán koalície hnutie OĽANO. Následne zaujme stanovisko. TASR to potvrdil hovorca SaS Ondrej Šprlák.



Na stretnutie príde vyjednávací tím v zložení predsedu SaS a vicepremiéra Richarda Sulíka, ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej a podpredsedu strany a ministra školstva Branislava Gröhlinga. Informoval o tom Gröhling v piatok ráno. "Po včerajšom vyhlásení idem na toto rokovanie kvôli premiérovi Eduardovi Hegerovi, ale idem tam s tým, aby som mu opätovne osobne povedal, že moja demisia je pripravená na podpis," povedal minister školstva na tlačovej konferencii.



Predsedníctvo hnutia OĽANO, ako aj jeho poslanecký klub vo štvrtok (11. 8.) informovali, že líder OĽANO Igor Matovič zostane ministrom financií aj po uplynutí ultimáta od strany SaS. "Toto rozhodnutie je nemenné. Igor Matovič vyhral voľby. Dostal mandát na zostavenie koalície pre toto volebné obdobie. Je predsedom strany s najvyšším počtom poslancov v parlamente," odôvodnilo svoje rozhodnutie predsedníctvo a poslanci OĽANO.



Hnutie upozornilo, že Slovensko čelí bezprecedentným výzvam, ako je pandémia, vojna na Ukrajine, utečenecká kríza, extrémna inflácia či rast cien energií. "Je to čas, keď je potrebné držať spolu, poskytnúť občanom potrebnú oporu a istotu, že ich vláda týmto náročným obdobím bezpečne prevedie," dodalo.



SaS vypovedala koaličnú zmluvu a žiada vypracovanie novej. Jej požiadavkou je aj odchod Matoviča z vlády. Ak sa jej požiadavky nenaplnia do konca augusta, ministri za SaS chcú podať demisiu.