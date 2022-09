SaS si chce pri riadnej schôdzi urobiť prieskum síl v parlamente

Bratislava 13. septembra (TASR) - SaS si chce pri otváraní plánovanej riadnej schôdze Národnej rady (NR) SR urobiť akýsi prieskum o tom, ktorí opoziční poslanci budú podporovať menšinovú vládu. Na prvý pokus neplánuje rokovanie otvoriť. Predsedu poslaneckého klubu OĽANO Michala Šipoša prekvapuje, že sa SaS po odchode z vlády chystá schôdzu blokovať.



Zemanová hovorí, že ich plánovaný postup nie je ničím neobvyklý a pôjde o parlamentný prieskum síl. "V úvode si urobíme prieskum, s kým koaličná menšina bude vládnuť, kde si nájde podporu na otvorenie schôdze," povedala. V konečnom dôsledku podľa jej slov bude schôdza otvorená. Pri odvolávaní ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) ale nebude SaS hlasovať za vyslovenie nedôvery. Ešte sa o tom podľa jej slov budú rozprávať v poslaneckom klube, no predbežne sa dohodli takto.



"Nikto z nás stranu SaS z koalície nevyháňal. Sami sa rozhodli odísť a sami sa teraz musia rozhodnúť, či budú v ťažkej situácii Slovensku a ľuďom škodiť alebo naplnia svoj verejný prísľub, že budú konštruktívnou opozíciou," uviedol Šipoš. Dodal, že OĽANO nemá žiadne dohody s nikým mimo trojkoalície a jej bývalých poslancov o prezentovaní sa na schôdzi. "Veríme, že nie zlomyseľnosť, ale verejný záujem a snaha pomôcť ľuďom v ťažkej dobe budú jediným kritériom, ktorým sa budú všetci poslanci pri svojom hlasovaní riadiť," dodal.



Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský si myslí, že SaS chce požívať výhody koaličnej strany, ale mať slobodu vyjadrovania sa ako opozičná strana. Poznamenal, že SaS si chce ponechať predsedov výborov či podpredsedu parlamentu, no chcú sedieť v opozícii. Zopakoval, že pokiaľ sa nebude dariť prijímať opatrenia napríklad na boj proti rastu cien, treba sa rozprávať o predčasných voľbách. Sme rodina nebude podľa neho nominovať politikov na miesta štátnych tajomníkov, chcú, aby sa to obsadilo striktne nestranícky.



Mimoparlamentná SNS vyzvala opozičných poslancov NR SR, aby neasistovali súčasnej koalícii v schválení programu schôdze. Pripomenula, že ak schôdza nebude otvorená a parlament nebude uznášaniaschopný tri mesiace, prezidentka má právo ho rozpustiť. "Ak niektorý z poslancov podporí schválenie programu a otvorenie schôdze NR SR, reálne sa ukáže, kto chce vládnuť spoločne s Matovičom, Kollárom a Remišovou," dodala SNS.