SaS si zvolila členov republikovej rady, najviac hlasov získal M. Klus

Pezinok 12. júna (TASR) - Strana SaS si v sobotu na kongrese v Pezinku zvolila ôsmich chýbajúcich členov republikovej rady. Najviac hlasov spomedzi 26 kandidátov získal Martin Klus. Predseda SaS Richard Sulík ho označil za "jasného víťaza" volieb. Členom rady sa stal aj Michal Uherčík, ktorý bude v najbližších voľbách kandidovať na primátora mesta Martin.



Štvorročný mandát v republikovej rade získal okrem Klusa aj Jozef Kanuščák a Marián Viskupič. Na tri roky si liberáli zvolili do rady Juraja Jevina, najbližšie dva roky bude v nej pôsobiť aj Miroslav Žiak a Michal Uherčík. Mandát na jeden rok získali Juraj Droba a Jana Bittó Cigániková. Ako podotkol predseda strany Richard Sulík, Droba sa dnešnou voľbou rehabilitoval, privítal ho späť v strane.



Republiková rada je výkonným orgánom strany, tvorí ju 12 členov a predseda strany.



Výmena predsedu strany podľa súčasného šéfa Sulíka aktuálne nie je téma. Pripomenul, že jeho mandát trvá do roku 2023 a na sobotnom sneme nepočul, že by členovia chceli zmenu. O svojom nástupcovi preto nechcel hovoriť.