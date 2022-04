SaS si zvolila členov republikovej rady

Bystrá 9. apríla (TASR) – Koaličná strana SaS si na svojom sobotňajšom kongrese zvolila troch členov republikovej rady. Najviac hlasov získal Ľudovít Paulis. Strana si v Bystrej v okrese Brezno volila i členov revíznej a rozhodcovskej komisie.



Víťaz volieb do republikovej rady Ľudovít Paulis získal v hlasovaní 99 hlasov, na druhom mieste skončila Jana Bittó Cigániková s 92 hlasmi. Tretím v poradí bol Martin Barto s 84 hlasmi. Všetci boli zvolení na štyri roky.



Republiková rada je výkonným orgánom strany, tvorí ju 12 členov a predseda strany. Po zvolení nových členov v nej po skončení svojho mandátu skončili podpredseda parlamentu Milan Laurenčík aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Poslankyňa Národnej rady SR Jana Bittó Cigániková svoj končiaci mandát obhájila.



Do revíznej komisie si členovia strany volili z troch kandidátov, víťazom sa stal so 67 hlasmi Juraj Lenhardt. "V ďalšom sme volili rozhodcovskú komisiu. S najvyšším počtom bola zvolená Petra Prepelicová, ktorá získala 133 hlasov a bola zvolená na päť rokov. Druhý najvyšší počet získal Roman Chrapa a zvolený bol na dva roky," oznámil predseda volebnej komisie Peter Osuský.



Predseda strany Richard Sulík zagratuloval víťazom volieb, no poďakoval i všetkým kandidátom. Úspech Martina Barta označil za trochu prekvapivý výsledok. "Mňa presvedčila jeho reč, ktorú mal, kedy počas troch minút povedal kľúčovú vetu: Musíme bojovať proti socializmu," zhodnotil Sulík s tým, že Martin Barto je človek s dlhodobo stabilnými názormi.