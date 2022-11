SaS: Sloboda a demokracia sú stále krehké, nezabúdajme na to

Bratislava 17. novembra (TASR) - Odkaz 17. novembra 1989, a teda Dňa boja za slobodu a demokraciu, je stále živý, a to najmä v kontexte aktuálneho diania na Slovensku, ako aj vo svete. Podľa strany SaS sú sloboda a demokracia stále krehké a nemali by sme na to zabúdať.



V boji za slobodu a demokraciu zohrali významnú úlohu študenti, ktorí 16. novembra 1989 pochodovali v Bratislave s cieľom pomenovať najvypuklejšie problémy. "Chýbala im najmä pravda vo výučbe filozofie, histórie, možnosť hovoriť pravdu, ale aj školská reforma. Aj napriek tomu, že vedeli, že im za ich konanie hrozí postih, boj za slobodu a demokraciu bol pre nich najvyššou hodnotou," vysvetlil podpredseda SaS Branislav Gröhling.



O deň neskôr sa k študentom z Bratislavy pridali aj pražskí vysokoškoláci, pripomenuli si Medzinárodný deň študentstva. "Vďačíme im za to, že žijeme v slobodnom a demokratickom svete, pretože ich odvaha naštartovala pád totality a priviedla nás na svetlú cestu demokracie," uviedol Gröhling. Tá je však podľa jeho slov extrémne krehká, preto si ju musíme strážiť a neustále myslieť na to, že cesta k nej nebola jednoduchá.



"Časy, ktoré sme žili pred novembrom 1989, boli časmi strachu, neslobody, obmedzovania. Nemohli sme cestovať, nemohli sme slobodne prejavovať vlastný názor, politické postoje, za všetko hrozili sankcie. Žili sme ako v klietke pod neustálym dohľadom. Preto musí byť 17. november pre nás mementom, aby sme nič podobné už viac nedovolili," povedala predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová.



Upozorňuje na nedemokratických politikov, ktorí sa snažia ohýbať pravdu a históriu. Zároveň zdôrazňuje, že sloboda je najvyššou hodnotou, ktorú ako spoločnosť a ľudstvo máme.