SaS: Sloboda a demokracia už v dnešnom svete nie sú samozrejmosťou

Bratislava 29. augusta (TASR) - Sloboda a demokracia už v dnešnom svete nie sú samozrejmosťou. Je preto o to dôležitejšie pripomínať si odkaz Slovenského národného povstania (SNP). Pri príležitosti 79. výročia od začiatku povstania to uviedla strana SaS.



"Počas SNP sa ukázalo, na ktorú stranu zápasu chce slovenský národ patriť. Pridali sme sa na stranu víťazov a tých, ktorým skutočne záleží na demokratickom a slobodnom ukotvení krajiny," uviedol tímlíder SaS pre zahraničné veci Juraj Droba. Veľká časť ľudí vtedy podľa neho pochopila, že ľudácky režim pod vedením Jozefa Tisa nie je budúcnosťou, ktorú si želajú, a kolaborácia s nacistickým Nemeckom je zločinom.



Hrdinov, ktorí sa chopili zbraní a rozhodli sa bojovať za našu budúcnosť, treba mať podľa tímlídra strany pre bezpečnosť Juraja Krúpu navždy v úcte. Práve oni totiž nasmerovali krajinu k demokracii a slobode. "Dospeli sme však do bodu, že fašizmus a jeho legitimizácia sa v našej politike hlboko zakorenili, fašistickí politici sa už cítia rovnocenní s tými demokratickými. Musíme im preto ukázať, že v slušnej spoločnosti miesto nemajú," zdôraznil Krúpa vo vyjadrení, ktoré TASR sprostredkoval hovorca strany Ondrej Šprlák.