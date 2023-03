SaS: Sme otvorení dohode o školskom zákone, na rade je E. Heger

Bratislava 23. marca (TASR) - Strana SaS je otvorená dohode v prípade školského zákona, na ktorého prijatie sú naviazané financie z plánu obnovy. Na rade je však podľa nich dočasne poverený premiér Eduard Heger. V prípade, že premiér vyrokuje s dočasne povereným ministrom školstva Jánom Horeckým garanciu viacerých zmien, ktoré SaS požaduje, za novelu zákona v prvom čítaní vedia liberáli zahlasovať.



"Eduard Heger si spolu s Jánom Horeckým až tesne pred hlasovaním o školskom zákone uvedomili, že sú v menšinovej vláde," uviedol predseda SaS Richard Sulík. Podpredseda liberálov a poslanec Národnej rady SR Branislav Gröhling uviedol, že opakovane už vyše mesiaca upozorňovali, prečo je tento zákon zle napísaný a ako jeho prijatie v aktuálnej podobe ohrozuje milióny eur z plánu obnovy. "Poverenému premiérovi by malo záležať na pláne obnovy a minister Horecký mal rokovať už dávno. Dva zákony, jeden o krajinskom zriadení a druhý o konkurze, ktoré napĺňajú záväzky z plánu obnovy, strana SaS zodpovedne podporila," povedal Gröhling.



SaS apeluje na povereného premiéra, aby spravil všetko pre to, aby školský zákon v parlamente prešiel. "My sme otvorení dohode. Potrebné je však splniť náležitosti vyplývajúce z plánu obnovy," povedal bývalý šéf rezortu školstva.



SaS chce, aby riaditeľ školy nemohol odmietnuť vytvoriť dieťaťu podporu vychádzajúcu z jeho špeciálno-pedagogických potrieb. "Sme jasne proti segregácii, ktorá má byť v zákone aj definovaná," uviedol Gröhling. Okrem toho liberáli požadujú, aby učiteľ a ostatní odborní zamestnanci nemohli diagnostikovať deti, a už vôbec nie bez súhlasu rodičov. "Po tretie, do zákona sa musia k podporným opatreniam doplniť opatrenia pre všetky deti bez rozdielu na podporu duševného zdravia, to znamená zaradiť aj starostlivosť o duševné zdravie," uzavrel Gröhling.



Horecký v utorok (21. 3.) uviedol, že chce získať viac času na podporu školského zákona v parlamente. Rokovanie o novele zákona o výchove a vzdelávaní bolo pôvodne v Národnej rade (NR) SR naplánované na utorok.