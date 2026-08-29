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SaS: SNP zmenilo dejiny SR, nenávisť a extrémizmus však neskončili

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Na snímke poslanec NR SR Branislav Gröhling (SaS). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Výročie SNP je podľa jeho slov aj pripomienkou demokracie a slobody, ktoré sa dnes oslabujú.

Autor TASR
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Bratislava 29. augusta (TASR) - Slovenské národné povstanie (SNP) považuje SaS za kľúčový moment, v ktorom sa krajina postavila proti nacizmu a prihlásila k slobode a demokracii. Predseda liberálov Branislav Gröhling upozornil, že hrozby nacizmu, fašizmu a akejkoľvek nenávisti sú živé aj dnes.

„SNP je pre Slovensko zásadný historický míľnik. Vtedy sa naši predkovia vzopreli nacistickej moci a zvolili si cestu slobodnejšej budúcnosti. Po 82 rokoch im dlhujeme nielen tichú spomienku, ale aj ostražitosť voči nacizmu, fašizmu a akejkoľvek nenávisti,“ podčiarkol Gröhling.

Výročie SNP je podľa jeho slov aj pripomienkou demokracie a slobody, ktoré sa dnes oslabujú. „Totalitné ideológie nenávideli slobodné slovo, slobodnú kultúru a slobodné rozhodnutia ľudí. Keď vláda zužuje priestor médií, tlačí na umelcov a prispôsobuje verejnoprávne médium svojej politickej predstave, ide proti odkazu Povstania,“ uzavrel.

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